Quality Engineer
Nobia Production Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Jönköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Jönköping
2025-11-13
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nobia Production Sweden AB i Jönköping
, Tidaholm
, Linköping
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Quality Engineer
Om Nobia
Nobia är Europas ledande köksspecialist. Vi är stolta över att vara en del av miljontals människors vardag där köket fått en alltmer central roll. I gruppen är vi arton lokalt starka varumärken, bland andra Marbodal, HTH, Sigdal och Uno form.
Med ambition att visa vägen inom design och hållbarhet bygger vi nu en unik fabrik i Jönköping- Europas modernaste köksfabrik. Här låter vi hantverket möta den senaste automatiserade tekniken för att skapa skräddarsydda kvalitetskök. Det blir en spännande arbetsplats i nybyggd, modern miljö. Välkommen att följa med oss på denna resa!
Om rollen
I rollen som Quality Engineer är du en viktig del av vårt arbete med att säkerställa hög kvalitet i både produkter och processer. Du arbetar aktivt med att kvalitetssäkra produktionen genom att identifiera och förebygga avvikelser, samt genomföra grundorsaksanalyser när problem uppstår - både internt och externt. Med ett ständigt förbättringsfokus driver du utveckling av metoder, rutiner och arbetssätt som stärker vår kvalitetskultur. Rollen innebär ett nära samarbete med produktion, teknik och andra funktioner, där du med hjälp av data och analys bidrar till långsiktiga lösningar och hållbara resultat. Arbetsplatsen är Nobia Park, Jönköping och tjänsten rapporterar till QEHS Manager.
Exempel på arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Säkerställa produkternas och processernas kvalitet inom ansvarsområdet
Utveckla och implementera rutiner, instruktioner och metoder för kvalitetssäkring
Driva ständiga förbättringar inom kvalitetssäkring av produkter och processer
Genomföra grundorsaksanalyser vid kvalitetsavvikelser, både vid interna och externa avvikelser.
Samla in och analysera data för att följa processutveckling utifrån statistiska metoder.
Vem är du?
För att lyckas i rollen har du en för rollen relevant högskola- eller universitetsutbildning exempelvis kandidatexamen inom kvalitetsteknik eller maskinteknik. Du har minst 2-4 års erfarenhet av arbete inom kvalitetsteknik och goda kunskaper i både svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt.
Som person söker vi dig som trivs i samspelet mellan människor, maskiner och system. Du är utåtriktad, kommunikativt lagd och uppskattar samarbete för att nå gemensamma mål. Vidare har du har ett strukturerat arbetssätt, är nyfiken och kommer gärna med nya idéer och förbättringsförslag. Du har även lätt för att se helheten och förstå komplexa sammanhang, och när utmaningar uppstår ser du möjligheter istället för problem. Genom ditt engagemang bidrar du till en säker, trivsam och inspirerande arbetsplats där samarbete och utveckling står i fokus.
Varför Nobia?
Hos oss på Nobia får du möjligheten att vara en del av en modern produktionsmiljö där du kan göra verklig skillnad. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med stora möjligheter till personlig och professionell utveckling. Dessutom har vi en stark företagskultur som präglas av säkerhet, samarbete och ständig förbättring.
Låter det som din nästa utmaning? Tveka inte att skicka in din ansökan!
Om din ansökan
För att hjälpa oss placera rätt personer i rätt roll tror vi på vetenskapsbaserade och rättvisa bedömningsmetoder. Vi följer en kompetensbaserad, strukturerad intervjuprocess där dina färdigheter, erfarenheter och egenskaper relevanta för rollen och Nobia kommer att bedömas. Som en del av vår rekryteringsprocess används tester före anställning för att hjälpa oss att öka vår rekryteringsframgång genom att identifiera de kandidater som med största sannolikhet kommer att trivas och bli framgångsrika i rollen. Vi är medvetna om att det finns två parter som fattar ett beslut i denna process och välkomnar dig att ställa alla frågor du kan ha i något skede av processen.
Skicka gärna in din ansökan redan idag, då vi intervjuar löpande. Om du har några frågor angående tjänsten, kontakta Josephine Tjernlund, TA Specialist, (josephine.tjernlund@nobia.com
)
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nobia Production Sweden AB
(org.nr 556038-0072), http://www.nobia.com Arbetsplats
Nobia Kontakt
Josephine Tjernlund josephine.tjernlund@nobia.com Jobbnummer
9602584