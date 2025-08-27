Quality Coordinator till Tranter International AB, Vänersborg
Tranter International AB / Maskiningenjörsjobb / Vänersborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Vänersborg
2025-08-27
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tranter International AB i Vänersborg
, Halmstad
, Botkyrka
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du en självgående och flexibel Kvalitetstekniker, som trivs med variation och vill ha nya utmaningar? Då kan du vara vår nästa Quality Coordinator!!
Vi söker dig som vill bli en av nyckelspelarna i att alltid leverera bästa Kvalitet till våra kunder.
Som Quality Coordinator blir du en viktig del av vår kvalitetsgrupp, som idag består av en kvalitetsingenjör, då vår tidigare Quality Coordinator gått vidare till andra arbetsuppgifter på företaget. Du kommer att ge support till både vår säljorganisation och produktion.
Rollen fokuserar i huvudsak på kvalitetsdokumentation, administrera Tranters Ledningssystem, reklamationshantering, genomföra internrevisioner samt vara delaktig i miljö/hållbarhets rapporteringen.
Tjänsten är placerad i Vänersborg och du rapporterar till vår Quality & Engineering Manager.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
- Tredjepartsinspektioner
- Interna och externa revisioner
- Kontinuerliga förbättringar
- Övervaka företagets aktuella certifikat
- Kvalitetsdokumentation och statistik
- Hantering av kundreklamationer
- Kemikalie-/miljörapporteringPubliceringsdatum2025-08-27Kvalifikationer
- Teknisk utbildning på minst gymnasienivå alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet inom kvalitet
- Några års arbetslivserfarenhet inom Kvalitet/miljö och kunskap om Ledningssystem
- Erfarenhet av att ta fram rapporter och att sammanställa data
- Erfarenhet från tillverkande industri
- Flytande svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
- Utbildning inom kvalitetsrevisorer eller erfarenhet av revision är meriterande
- Kunskap om tryckbärande utrustning och tillämpliga regelverk är meriterande
Kontakter
Karl Sume, Quality & Engineering Manager, Mobile: 0727 48 54 56, karl.sume@tranter.com
Ann Carlander, HR Manager, Mobile: 0766 69 69 14, ann.carlander@tranter.com
I mer än 85 år har Tranter varit en av de ledande globala tillverkarna av plattvärmeväxlare. Företaget, med ungefär 650 anställda världen över, har huvudkontor i USA med verksamheter i Brasilien, Europa, Kina, Indien och Korea. Med en global organisation som innefattar utveckling, försäljning, tillverkning och service erbjuder Tranter lösningar för en stor bredd av industrikunder världen över. Läs gärna mer på www.tranter.com.
Vi jobbar med löpande urval så sök gärna tjänsten så snart som möjligt! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranter International AB
(org.nr 556559-1764) Kontakt
Ann Carlander 0766696914 Jobbnummer
9478654