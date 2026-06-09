Quality Control Technician
Emploid AB / Kemistjobb / Malmö Visa alla kemistjobb i Malmö
2026-06-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Emploid AB i Malmö
, Burlöv
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Om företaget
Bona är ett drygt hundraårigt familjeägt företag grundat 1919. Idag är de en global koncern med koncernledning i Malmö, dotterbolag i 17 länder och fabriker i Malmö, Tyskland och USA. De är aktiva i mer än 80 länder och de omsätter över 3 miljarder kronor. I Malmö är de totalt 160 medarbetare, och internationellt 700.
Bona lägger ner sin själ i att ta fram det bästa i världens alla golv. De har ett komplett produktsystem för golvets hela livslängd, från installation till underhåll, rengöring och renovering. De utvecklar och tillverkar lacker, limmer, oljor, rengöringsprodukter och slipmaskiner. Deras produkter säljs till såväl hantverkare och parkettfabriker som direkt till konsumenter.
Genom sina värderingar passion, performance och pioneering bygger de sitt samarbete med affärspartners, kunder och medarbetare. Bona har ett starkt fokus på säkerhet, hälsa, miljö, kvalitet och långsiktig hållbarhet, och är ett ISO 9001-, 14001- och 45001-certifierat företag.
Besök gärna Bonas hemsida: www.bona.com
Tjänsten är inledningsvis ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss på Emploid och uthyrd till Bona.
Om rollen
Emploid har fått förnyat förtroende, och hjälper nu Bona att hitta en Quality Control Technician! Bona är världsledande i tillverkning av golvlacker och teamet på kvalitetslabbet är en nyckelfunktion för att säkerställa att denna kvalitet upprätthålls och fortsatt ligger i framkant.
I rollen som Kvalitetstekniker kommer du i huvudsak köra rutinanalyser på alla produkter Bona producerar samt på råmaterial. Du kommer att arbeta med analysmetoder så som FTIR, GC, partikelstorleksbestämning och titrering. Dessutom kommer du utföra praktiska tester för att utvärdera egenskaper så som skumning och utflyt. Bonas stolthet över sina produkter genomsyrar hela verksamheten, där du kommer få möjlighet att vara högst delaktig i att ständigt förbättra och effektivisera arbetet. Du kommer ha ett väldigt nära samarbete med produktionen för att på bästa sätt säkerställa att den dagliga driften fungerar samt för att lösa problem som uppstår.Mer konkret innefattar tjänsten:
• Utföra kemiska analyser på produktprover och råmaterial
• Dokumentation av arbetet
• Nära samarbete med produktionen samt dina närmsta kollegor
• Vara delaktig i det löpande förbättringsarbetet
Om dig
Vi söker dig som har en naturlig nyfikenhet och ett analytiskt sinne – någon som vill förstå hur saker hänger ihop och som metodiskt söker svar när information saknas. Du tar ansvar för ditt arbete och strävar alltid efter att leverera resultat av hög kvalitet. Eftersom du kommer att arbeta i skift, i ett team där samarbete och kommunikation är avgörande, trivs du i en social arbetsmiljö och har lätt för att anpassa dig till gruppens dynamik. Du uppskattar en arbetsplats med en öppen och rak kommunikation där både professionella och mer lättsamma samtal får plats och du bidrar aktivt till en positiv teamkultur.
Du arbetar som bäst i nära samarbete med kollegor och andra avdelningar och har en förståelse för vikten av att verksamheten är beroende av er gemensamma insats. På Bona värdesätter vi initiativ och nytänkande – vi välkomnar idéer och förslag som kan bidra till förbättringar och vi ser gärna att du engagerar dig i diskussioner och utvecklingsarbete. Samtidigt som du har ett nära samarbete med produktionen innebär rollen också att du arbetar självständigt i labbmiljö. Därför är det viktigt att du har förmågan att driva ditt arbete framåt på egen hand, ta initiativ och fatta välgrundade beslut.
Tidigare erfarenhet från laborativt arbete är en fördel, men viktigast är din personlighet och inställning. Du kanske har jobbat några timmar i ett labb, har en förståelse för kemiska analyser eller har ett tekniskt intresse – resten lär vi dig på plats. Det viktiga är att du är engagerad, vill utvecklas och har en praktisk och lösningsorienterad inställning
Därför letar vi efter dig som har:
• Gymnasial utbildning, gärna inom naturvetenskap, i kombination med labvana
• Eftergymnasial utbildning som läkemedels-, och livsmedelstekniker, biomedicinsk analytiker eller motsvarande
• Erfarenhet av att arbeta som processkemist, IPC-kemist eller motsvarande. Är du en duktig operatör som arbetat några år inom läkemedels-, livsmedels-, eller kemiindustrin bedömer vi det som relevant
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
• Erfarenhet av arbete på labb, gärna mot processindustrin
• Erfarenhet från färg-, eller lackbranschen
Övrig information
Start: Omgående
Plats: Malmö
Omfattning: Heltid, konsultuppdrag
Arbetstider: 3-skift, måndag-fredag 06.00-14.00, 08.00-16.00, 14.45-21.45. Nattskift kan förekomma
Lön: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen. I slutfas av rekryteringsprocessen kommer du även få genomföra en hälsoundersökning.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Anna Svensson på anna.svensson@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emploid AB
(org.nr 559288-2749)
Murmansgatan 130 (visa karta
)
200 21 MALMÖ Arbetsplats
Bona AB Kontakt
Rekryterare
Anna Svensson anna.svensson@emploid.se Jobbnummer
9956054