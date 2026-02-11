Quality Control Maintenance Engineer
2026-02-11
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en Quality Control Maintenance Engineer till en produktionsnära roll hos ett innovativt bolag inom energiteknik. Du blir en central del i att säkerställa kvalitet, driftsäkerhet och kontinuerliga förbättringar i efterbearbetningsprocessen.
Rollen passar dig som trivs med hands-on problemlösning och som vill ta ett helhetsansvar för att underhåll, kalibrering och tekniska lösningar fungerar stabilt och långsiktigt hållbart.
ArbetsuppgifterFelsöka och lösa tekniska problem i post-produktions-/efterbearbetningsprocessen
Ansvara för tekniskt underhåll och löpande support genom hela processen
Kalibrera verktyg och processmaskiner för att säkerställa noggrannhet och kvalitet
Konstruera, underhålla och anpassa mät- och kontaktverktyg, exempelvis jiggar, mätboxar och kontaktmaskiner
Samordna med leverantörer vid behov av tekniska lösningar eller komponenter
Identifiera och implementera enklare automationslösningar, exempelvis effektivisering av mätprocesser
Säkerställa stabila processer som stödjer framtida skalning och tillväxt
KravErfarenhet av tekniskt arbete i produktions- eller verkstadsmiljö
Grundläggande kunskaper inom elektronik för felsökning och kalibrering
Erfarenhet av CAD-verktyg för att designa enklare jiggar och fixturer
Förmåga att kommunicera obehindrat på engelska i tal och skrift
MeriterandeTeknisk ingenjörsbakgrund
Erfarenhet av arbete med 3D-skrivare
