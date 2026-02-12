Quality Control Maintenance Engineer - Konsultuppdrag inom produktion
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Vi söker nu en Quality Control Maintenance Engineer för ett konsultuppdrag hos vår kund, ett innovativt energiteknikbolag i Linköping. Uppdraget passar dig som trivs i en produktionsnära miljö, gillar att lösa tekniska problem hands-on och vill ta ett helhetsansvar för att kvalitet och processer fungerar stabilt och effektivt.
Vår kund utvecklar och producerar banbrytande teknik inom energilösningar och befinner sig i en tillväxtfas. Rollen är central för att säkerställa kvalitet, driftsäkerhet och kontinuerlig förbättring i efterbearbetningsprocessen.
Om uppdraget Som Quality Control Maintenance Engineer är du teknisk expert inom post-produktionsprocessen. Du ansvarar för att underhåll, kalibrering och tekniska lösningar fungerar effektivt och långsiktigt hållbart. Rollen är operativ och varierad med stort eget ansvar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Felsökning och problemlösning inom post-produktionsprocessen Ansvar för tekniskt underhåll och support genom hela processen Kalibrering av verktyg och processmaskiner för att säkerställa noggrannhet och kvalitet Konstruktion, underhåll och anpassning av mät- och kontaktverktyg såsom jiggar, mätboxar och kontaktmaskiner Samordning med leverantörer vid behov av tekniska lösningar eller komponenter Identifiera och implementera smarta automationslösningar, exempelvis effektivisering av mätprocesser Säkerställa stabila processer som möjliggör framtida skalning och tillväxt Detta är ett konsultuppdrag för dig som uppskattar att vara den person organisationen vänder sig till när något behöver förbättras, justeras eller lösas snabbt och effektivt.
Krav Erfarenhet av tekniskt arbete i produktions- eller verkstadsmiljö Grundläggande kunskaper inom elektronik för felsökning och kalibrering Erfarenhet av CAD-verktyg för design av enklare jiggar och fixturer Förmåga att kommunicera obehindrat på engelska i tal och skrift
Meriterande:
Teknisk ingenjörsbakgrund Erfarenhet av arbete med 3D-skrivare Grundläggande programmeringskunskaper för enklare automation Vi söker en strukturerad och självgående konsult med god problemlösningsförmåga. Du är noggrann, ansvarstagande och trivs i en roll där du kombinerar operativt arbete med förbättringsinitiativ. Du samarbetar väl med andra men är samtidigt trygg i att driva ditt eget arbete framåt.
Övrig information Placeringsort: Linköping Arbetsmodell: På plats Uppdragsperiod: 2026-04-01 - 2026-12-31 Uppdragsform: Konsultuppdrag eller hyrköp
