Quality Control Analyst
2026-03-13
Bio-Works söker en QC-analytiker till kvalitetsteamet. Kvalitetsteamet består av både QA och QC med två QC-analytiker. Huvuduppgiften för QC-analytikern är att säkerställa att alla producerade produkter, liksom intermediärer och projekt-/utvecklingsprover, planeras och testas enligt gällande QC-metoder samt att de uppfyller sina specifikationer.
Dagliga arbetsuppgifter:
Planera det dagliga och långsiktiga QC-arbetet tillsammans, tvärfunktionellt, med relevanta kollegor.
Hantera/logga prover och QC-resultat/trenddata för inkommande prover enligt överenskommelse för att säkerställa att tilldelade prover testas i tid enligt metoder specificerade i produktspecifikationer eller andra relevanta planer, såsom från projekt, processvalideringar, metodvalideringar etc.
Leda, driva och stödja avvikelser/undantag (inklusive laboratorieutredningar vid behov), ärenden inom change control, förbättringsförslag, CAPA:er, riskhantering, leverantörs- och revisionrelaterade aktiviteter samt dokumenthantering och dataintegritet inom ansvarsområdet.
Delta som QC-representant i (tvärfunktionella) projekt och möten.
Säkerställa att QC-metoder valideras enligt aktuellt QMS och standarder.
Säkerställa att QC-instrument/system kalibreras, kvalificeras och/eller valideras enligt aktuellt QMS och standarder.
Assistera i och/eller skriva och granska valideringsprotokoll och rapporter som QC-expert.
Assistera i och/eller skriva och granska kvalificeringsprotokoll (IQ/OQ/PQ) och rapporter som QC-expert.
Assistera i att upprätta och sätta strategi för att styra och förbättra kvalitetsdokumentation inom ansvarsområdet, t.ex. analysmetoder, planer och procedurer.
Leda planering och genomförande av periodiska genomgångar inom ansvarsområdet.
Stödja revisioner inom ansvarsområdet.
Introducera och/eller handleda nya QC-medarbetare eller QC-personal i nya arbetsuppgifter/ansvarsområden.
Kvalifikationer
Universitetsutbildning inom teknik, kemi, bioteknik eller motsvarande, gärna med inriktning mot analytisk kemi.
Minst 1-3 års erfarenhet av QC-laboratoriearbete inom life science är ett krav.
Dokumenterad erfarenhet av kromatografitekniker såsom HPLC, GC och/eller ÄKTA är ett krav.
Tidigare erfarenhet av QC-arbete relaterat till metod- och/eller systemvalidering/instrumentkvalificering inom life science är ett krav.
Tidigare erfarenhet av flera analytiska metoder och tekniker är meriterande.
Kunskap om ISO 9001 och/eller GMP är meriterande.
Statistikkunskaper är meriterande.
Affärsmässig engelska och mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Personliga egenskaper På Bio-Works är dina drivkrafter och din motivation viktiga. För att lyckas som QC-analytiker på Bio-Works behöver du ha stark kommunikationsförmåga och erfarenhet av att påverka tvärfunktionella team inom ditt expertområde.
QC-analytikern behöver vara noggrann, ansvarstagande, analytisk och strukturerad i sitt arbetssätt. Rollen kräver förmågan att genomföra svåra uppgifter med fokus på resultat. Förmåga till teamwork och flexibilitet är centrala för framgång, liksom en arbetsstil som präglas av integritet, empati och en positiv, kvalitetsfokuserad attityd.
Vad vi erbjuder Förutom en rolig roll erbjuds du möjligheten att ansluta till ett spännande och växande företag med härliga och kompetenta kollegor. Vi erbjuder flexibilitet och möjlighet att i viss mån arbeta hemifrån i kombination med arbete på plats. Det finns också viss flexibilitet i att anpassa dina arbetstider så att ditt privatliv fungerar smidigt.
Vi har frukost på måndagar, fika på fredagar och tycker om att umgås över luncher och på konferenser.
Bra att veta
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Visstidsanställning (föräldravikariat)
Omfattning: Heltid (100%, 40 h/vecka)
Placering: Uppsala (Uppsala Business Park)
Bio-Works har kollektivavtal enligt IKEM.
Ansökan Sista ansökningsdag är 2026-04-10. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Vi behandlar ansökningar löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum - sök därför så snart som möjligt.
Tjänsten kräver att du är bosatt i Uppsala eller i dess närhet. Du behöver också vara medborgare i EU/EEA/Schweiz eller ha arbetstillstånd i Sverige.
Om oss Bio-Works möjliggör för företag inom life science att nå sina reningsmål med våra resiner- från laboratorieforskning till storskalig bioprocessproduktion. Vår vision är en bioteknikindustri som omfamnar, utvecklar och bygger på nya metoder och innovativa idéer.
