Quality Assurance till ledande aktör inom tågbranschen

Vill du jobba med kvalitetsfrågor i en unik bransch, i ett starkt team och i ett internationellt bolag - men med lokal närvaro? Då kan du vara vår nästa kvalitetsingenjör!
OM TJÄNSTEN
Hos vår kund strax utanför Västerås, får du möjligheten att arbeta i ett företag som kombinerar schweizisk precision med svenskt hantverk. Just nu pågår ett av deras mest omfattande projekt - moderniseringen av X2000 - och vi söker dig som vill ta ansvar för kvaliteten genom hela projektet. Du kommer att arbeta nära produktion, kund och team, med fokus på både helhet och detalj.
Som Quality Assurance blir du en nyckelperson i kvalitetsorganisationen, med en tydlig linjefunktion men med ett projektbaserat arbetssätt. Du kommer att leda kvalitetsarbetet för ett specifikt tågset - från planering och uppstart till testkörning och leverans. Även om delar av produktionen sker utomlands, har den svenska verksamheten det övergripande kvalitetsansvaret och du blir en central kontaktpunkt mellan kund, produktion och internationella kollegor.
Till skillnad från klassisk linjetillverkning är miljön mer av ett hantverk - där varje vagn är unik och strukturen ibland behöver skapas i stunden. Vi söker dig som kan se helheten, hantera komplexitet och driva kvalitetsfrågor med både trygghet och tydlighet.
Du erbjuds
• En dedikerad konsultchef under uppdragsperioden, med täta dialoger och uppföljningar för bästa möjliga utveckling
• Ett inkluderande och socialt arbetsklimat, i ett starkt team med hög kompetens och stort ansvar
• En internationell arbetsmiljö, men med lokal närvaro i Västerås
• Resor i och utanför Sverige till bolagets andra anläggningar i Europa.
Dina arbetsuppgifter
• Ta fram kvalitetsplan till projekt och säkerställa implementeringen
• Driva förbättringsarbeten i och kvalitetssäkra processer, rutiner och arbetssätt
• Samarbeta med kunder gällande kvalitetsfrågor och förbättringar
• Ansvara för att ta fram inspektions- och testplan och säkerställa att planen följs
• Internrevisioner i projekten
• Utbilda projektmedlemmar i kvalitetsfrågor och kompetensutveckla organisationen inom området
• Koordinera och leda de olika kundbesiktningarna som görs i projektet samt säkerställa att feedbacken snabbt och effektivt når tillbaka till berörd avdelning
• Du ser kontinuerligt till att datainsamling fortgår samt att den aktuella kvalitetsstatusen är visualiserad och väl synlig
VI SÖKER DIG SOM
• Har en utbildning inom ingenjörs- eller kvalitetsområdet eller motsvarande erfarenhet
• Har minst 2 års arbetslivserfarenhet av kvalitetsarbete inom tillverkande industri
• Har erfarenhet från en produktionsnära miljö - gärna inom järnväg eller annan specialiserad, icke-linjär industri
• Är trygg i kunddialoger med vana att hantera både tekniska diskussioner och kvalitetsbesiktningar
• Har god datavana och arbetar obehindrat i MS Office och olika systemmiljöer
• Har mycket god kommunikationsförmåga på både svenska och engelska, i både tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från ett liknande arbetssätt
• Erfarenhet från både mindre, flexibla organisationer och mer strukturerade bolag
• Arbetat i roller där kundinteraktion och problemlösning stått i centrum
• Erfarenhet från internationella samarbeten eller arbete i projektform
För att lyckas i rollen är du som person flexibel, målmedveten och har ett strukturerat arbetssätt.
