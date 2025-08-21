Quality Assurance Manager till Combi Ware Parts i Ljungby
Eterni Sweden AB / Chefsjobb / Ljungby Visa alla chefsjobb i Ljungby
2025-08-21
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Ljungby
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige
Quality Assurance Manager till Combi Ware Parts i Ljungby
Vill du vara med och säkerställa framtidens kvalitet?
Vi söker en engagerad och lösningsorienterad Quality Assurance Manager som vill ta helhetsansvar för vår kvalitetsprocess. Hos oss får du en nyckelroll i att driva ett hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete, där du får kombinera din tekniska kompetens med ledarskap och förbättringsarbete.
Vi är ett världsomspännande exportföretag som arbetar med egenutvecklade och patenterade slitdelssystem för entreprenad-, gruv- och muddringsindustrin. Via vårt dotterbolag Combi Casting utvecklar och tillverkar vi kritiska nyckelkomponenter på uppdrag från världsledande OEM's inom skogs- och godshanteringsindustrin.
Läs gärna mer om vår verksamhet på www.combiwearparts.comPubliceringsdatum2025-08-21Arbetsuppgifter
Som Quality Assurance Manager leder du vår QC-avdelning och har personalansvar för både kvalitets- och produktionspersonal. Du blir processägare för hela kvalitetskontrollen och arbetar nära andra avdelningar som produktion, konstruktion och marknad för att skapa ett kvalitetsarbete i världsklass.
För rätt person är detta en spännande utvecklingsresa, vi söker därför en driven och entusiastisk person som vill ta sig an en långsiktig och utvecklande roll hos oss på Combi Ware Parts!
Hos oss får du inte bara en strategisk roll, du får en möjlighet att påverka hela företagets kvalitetskultur oh rapporterar direkt till COO. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där ditt arbete gör skillnad varje dag.
Vill du också bli en del av vårt härliga team i Ljungby? Välkommen in!
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Du som söker denna roll har troligen en eftergymnasial utbildning inom relevant område. Utöver din utbildning har du flerårig erfarenhet av kvalitetsarbete, ledarskap och att driva och säkerställa den interna produktionsprocessen. Din förmåga att kunna verka tvärfunktionellt är av vikt, då rollen innebär ett nära samarbete med såväl produktion som marknad och produktutveckling.
Vi söker dig som:
Har goda kunskaper inom gjuteriprocessen och förståelse för hela produktionskedjan
Utbildning inom gjutteknik eller praktisk erfarenhet inom området är meriterande
Är kunnig i programvaror kopplade till kvalitetsprocesser
Har erfarenhet av ständiga förbättringar och problemlösning
Är trygg i rollen som ledare och inspireras av att utveckla både människor och processer
Har en analytisk förmåga samt gillar att arbeta systematiskt och strukturerat
Har en pedagogisk framtoning
Vi letar efter en härligt nyfiken ledare med förmågan att inspirera andra, samtidigt som du är trygg och stabil när det gäller att fatta beslut och driva kvalitetsarbetet framåt. Sjävklart har du goda kunskaper i såväl svenska som engelska i tal och skrift samt B-körkort, då kund- och leverantörsbesök ingår i rollen.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är en direktrekrytering till Combi Ware Parts AB i Ljungby.
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via mail behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Combi Wear Parts AB Kontakt
Anikka Lindström anikka.lindstrom@eterni.se Jobbnummer
9470105