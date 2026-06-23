Quality Assurance Lead
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2026-06-23
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Vi söker nu en erfaren Quality Assurance Lead till ett större IT- och verksamhetsutvecklingsprogram. Rollen passar dig som har stark erfarenhet av testledning i affärskritiska systemprojekt och som kan ta ett samlat ansvar för kvalitetssäkring, testplanering och verksamhetsnära acceptanstester inför go-live.
Om uppdraget
Du kommer att ingå i ett delprojekt inom ett större transformationsprogram där en ny Salesforce-lösning implementeras. Uppdraget innebär att ansvara för planering, ledning och koordinering av den samlade testinsatsen end-to-end, med särskilt fokus på användartester (UAT) och verksamhetsacceptanstester (BAT).
Rollen är taktisk och innebär nära samverkan med projektledning, interna plattformsansvariga och extern leverantör för att säkerställa att lösningen uppfyller krav, processmål och kvalitetskriterier innan produktionssättning.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Etablera och upprätthålla projektets övergripande teststrategi och mastertestplan
Ta fram detaljerade testplaner för BAT och UAT
Leda arbetet med testfallsdesign baserat på processer, krav och framtida arbetssätt
Planera, schemalägga och leda det dagliga testarbetet för interna testresurser
Koordinera förutsättningar för test, såsom testmiljöer och testdata
Ansvara för felrapporteringsprocessen, inklusive prioritering, eskalering och verifiering
Samverka med projektledare, interna plattformsansvariga och leverantörens testledare
Säkerställa synkronisering mellan testmiljöer och integrerade testerKravprofil för detta jobb
Vi söker dig som har:
Dokumenterad erfarenhet av att planera och leda acceptanstester i stora, affärskritiska systemprojekt
Djup förståelse för testmetodik och agil kvalitetssäkring
Erfarenhet av testverktyg och Microsoft DevOps
Förmåga att leda, motivera och stötta verksamhetsresurser som inte arbetar med test på heltid
Ett strukturerat, analytiskt och noggrant arbetssätt
God förmåga att kommunicera tydligt och pedagogiskt med olika målgrupper
Meriterande
Erfarenhet av testning i Salesforce-projekt
Erfarenhet av samarbete med externa implementeringspartners
Erfarenhet från energibranschenDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Kommunikativ och pedagogisk
Strukturerad och kvalitetsmedveten
Initiativtagande och lösningsorienterad
Proaktiv och trygg i att driva testarbete i komplexa miljöer
Uppdragsinformation
Omfattning: 100 %
Plats: Stockholm
Bakgrundskontroll eller säkerhetsprövning kan bli aktuell för slutkandidat
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar rätt kompetens med rätt uppdrag och skapar värde för både kunder och konsulter genom kvalitet, transparens och långsiktiga relationer.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9975385