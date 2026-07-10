Quality Assurance Controller | Stockholm
Lernia Bemanning AB / Elektronikjobb / Solna Visa alla elektronikjobb i Solna
2026-07-10
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Vill du arbeta operativt med kvalitetskontroll i en produktionsnära miljö i Stockholm? Vi söker en noggrann och engagerad senior Quality Assurance Controller för ett konsultuppdrag via Lernia. Rollen passar dig som trivs med både praktiskt kvalitetsarbete, analys och samarbete tvärfunktionellt för att säkerställa att produkter och processer lever upp till avtalade krav. Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Som Quality Assurance Controller blir du en nyckelperson i kvalitets- och produktionsorganisationen. Du ansvarar för daglig kvalitetskontroll, avvikelsehantering samt att säkerställa att processer följer interna rutiner och kundkrav. Arbetet innebär nära samarbete med produktion, teknik, leverantörer och vid behov kundkontakt. Du kommer även bidra till förbättringsprojekt och implementering av korrigerande åtgärder.
Start: Enligt överenskommelse.
Anställningsform: Visstidsanställning/kontrakt via Lernia med möjlighet till förlängning eller övergång till kund.
Placeringsort: Stockholm.
För tjänsten krävs att du är medborgare i ett NATO-land samt kan genomgå och godkännas i en bakgrunds- och säkerhetskontroll.Arbetsuppgifter
Agera kravställare och bidra till den strategiska utvecklingen av företagets globala kvalitetsledningssystem (QMS).
Planera, leda och genomföra strategiska kvalitetsrevisioner av interna processer samt kritiska leverantörer.
Driva och utveckla CAPA-processer på en övergripande nivå samt identifiera och implementera långsiktiga förbättringsåtgärder.
Coacha och stötta juniora kollegor samt utbilda verksamheten inom kvalitetsarbete och avancerade QA-processer.
Representera företaget vid externa revisioner, myndighetsinspektioner och kundgranskningar.
Om dig
Du är strukturerad, lösningsorienterad och har ett öga för detaljer. Du kommunicerar tydligt och trivs med att samarbeta över avdelningar för att nå gemensamma mål. Du arbetar systematiskt, prioriterar säkerhet och kvalitet och kan hantera flera uppgifter parallellt i ett högt tempo.
Formell kompetens
Relevant ingenjörsutbildning eller annan likvärdig teknisk eller akademisk examen.
Minst 5–8 års dokumenterad erfarenhet av kvalificerat kvalitetsarbete (QA) inom reglerad industri, exempelvis försvars-, flyg-, rymd-, fordons- eller medicinteknisk industri.
Djup kunskap om kvalitetsstandarden ISO 9001. Erfarenhet av AS9100, AQAP eller andra försvarsrelaterade kvalitetsstandarder.
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska (engelska är arbetsspråket), svenska förekommer i intern kommunikation.Dina personliga egenskaper
Vi söker en trygg, affärsmässig och kommunikativ person med hög integritet. Du har förmågan att omsätta komplexa regulatoriska krav till praktiska och hållbara lösningar samt är skicklig på att skapa förtroendefulla samarbeten med kollegor och intressenter på alla nivåer i organisationen.
Vi erbjuder
Stor möjlighet att forma och påverka företagets framtida QA-strategi.
Tekniskt komplexa och högaktuella projekt i en växande bransch.
En trygg arbetsplats med stark gemenskap och ett tydligt samhällsuppdrag.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag. Vi erbjuder spännande uppdrag hos attraktiva arbetsgivare och stöd i din professionella utveckling. Genom oss får du möjlighet att utvecklas i roller som matchar din kompetens och dina ambitioner.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, använd ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor kontakta ansvarig rekryterare via e-post: bemanning.stockholm@lernia.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8054370-2097259". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Gustavslundsvägen 151F (visa karta
)
167 51 BROMMA Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9999970