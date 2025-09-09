Quality and Service assistent, till vårt Quality and Service Center
2025-09-09
Vilka är vi?
I 60 år har vi arbetat med att öka barns säkerhet vid resor, i och utanför bilen. Vi är stolta över att vara ett norskt familjeföretag där säkerheten alltid står i centrum för vår verksamhet. Vår passion är att utveckla olika produkter som är designade för att erbjuda högsta möjliga säkerhet och komfort. Genom banbrytande innovationer har vi expanderat från Norge och finns nu i över 40 länder. Säkerhet genomsyrar allt vi gör - det finns i vårt DNA, i varje produkt och i alla anställdas hjärtan. Vår historia bevisar det, och vår framtid bygger på det.
HTS Safety är ett dotterbolag till den norska koncernen HTS Hans Torgersen & Sønn AS. HTS Hans Torgersen & Sønn AS äger idag många olika varumärken inom flera branscher; bland annat BeSafe, Voksi, MiniMeis, Hamax, Packline, Loyds samt Barnas Hus. Vårt bolag är en integrerad del av HTS BeSafe AS, där vi ansvarar för kundtjänst, kvalitet, lager, och inköp men även har funktioner så som marknad, sälj och ekonomi. Våra värderingar är Passion, Uncompromising, Knowledgeble. Öppen kommunikation, kreativitet och engagemang är viktiga delar av vardagen på kontoret. Vi är ett härligt team med 6 medarbetare som tillsammans ansvarar för att stötta våra säljare och kunder, både butiker och konsumenter, genom att ta emot order/beställningar via mail och telefon, svara på frågor på sociala medier, hantera vårt uthyrningssystem av bilbarnstolar, hantera reklamationer, reparera stolar mm
Självklart är målet att alltid få en nöjd kund och som medarbetare i vår Customer Support kommer man att göra en skillnad genom att svara på frågor, lösa problem, ge tips, stöd och råd samt leverera en fantastisk Support.
Under år 2025 räknar vi med en omsättning på ca 540 miljoner. De senaste fem åren har vi haft en tillväxt på 30%. Hos oss hörs din röst och vi erbjuder en stark teamkänsla. Vi vill att du ska växa med företaget!
Vem behöver du vara?
Är du en positiv och serviceinriktad person som motiveras av att skapa nöjda kunder? Talar du svenska, engelska och tyska? Då kan du vara den vi söker!
Vi letar efter en genuin teamspelare som trivs med att ta stort eget ansvar. Du brinner för att leverera snabb och professionell kundsupport och för att skapa nöjda kunder i varje kontakt. Som person är du förtroendeingivande, noggrann och strukturerad, samtidigt som du är flexibel och alltid redo att stötta kollegor med andra arbetsuppgifter när det behövs - allt för att tillsammans säkerställa bästa möjliga service.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder en intressant och omväxlande tjänst i en händelserik miljö då vårt bolag växer och utvecklas hela tiden. Vi söker en person som vill vara med och bygga vidare på vår resa till "världens bästa Customer Support".
Vad innebär tjänsten?
Vi söker nu en ny kollega, Quality and Service assistent, till vårt Quality and Service Center (QSC), som är en del av vår Customer Support. Här arbetar vi med reklamationer och returer, med fokus på att ge våra kunder bästa möjliga service.
I rollen som medarbetare på QSC kommer du att specialisera dig på våra bilbarnstolar. Du får en fördjupad produktkunskap och lära dig att reparera våra bilbarnstolar. Arbetet innebär daglig kontakt med både konsumenter och återförsäljare, via e-post och telefon. Du ansvarar också för att registrera inkommande ärenden i vår reklamationsmodul.
Du kommer att arbeta nära en erfaren kollega som varit i rollen i flera år. Tillsammans ska ni utveckla och ta vårt QSC i Jönköping till nästa nivå.
Du kommer även att ansvara för returhanteringen av våra olika produkter. Vi driver idag två webbshoppar - Voksi och Minimeis - samt BeSafe Rental
I arbetet med returer från webbshopparna ingår att ta emot och sortera produkterna, kontrollera deras skick, återbetala pengar till kunden samt säkerställa att produkterna återförs till lagret för vidare försäljning.
När det gäller BeSafe Rental tar du emot bilbarnstolar som varit uthyrda, kontrollerar att de är redo för rekonditionering och lämnar vidare till personal som ser till att de rekonditioneras inför nästa kund.
För att trivas i rollen behöver du ha rätt inställning och egenskaper:
• I reklamationsdelen är det viktigt att vara nyfiken, strukturerad, ordningsam och lösningsorienterad. Du ska tycka om att skruva och förstå hur våra produkter fungerar. Ett kreativt sinne och mottot "problem är till för att lösas" tar dig långt.
• Du behöver också vara trygg i att kommunicera med kunder samt ha god datorvana.
• I returhanteringen är fokus på ordning och reda - rätt sak på rätt plats - och en förståelse för att kunden förväntar sig snabb hantering och återbetalning.
• Strukturerad och hjälpsam, vill arbeta med Support
• Drivs av att leverera en Support i världsklass.
• Tillmötesgående i ditt bemötande och stora intresse av att ha kunden i fokus.
• Driva arbetsuppgifter framåt och i mål. Kvalifikationer
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
• Kunskaper i tyska, tal och skrift är en bonus.
• God datorvana och kunskaper i MS Office-paketet
• Administrativ förmåga
• Erfarenhet av sociala medier
• Bekväm med möten i Teams, internt och externt
• Truckkort
Vi arbetar tillsammans, delar idéer och använder våra olika kompetenser för att ständigt förbättra upplevelsen för våra kunder och målgrupper.
På kontoret präglas vardagen av öppen kommunikation, kreativitet och engagemang.
Vi värdesätter också flexibilitet - vi hjälps åt och stöttar varandra där det behövs.
Arbetstider: Måndag-Torsdag 08:00-16:30, Fredag 08:00-16:00 (lunch 12:00-12:30)
Kollektivavtal finns. Tjänsten är kopplad till Handels (lager).
Skicka din ansökan till: recruit@besafe.com
senast den 1 oktober, intervjuer sker löpande så vi rekommenderar att du inte väntar. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
Via mail
E-post: recruit@besafe.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Quality and Service assistent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hts Safety AB
Mogölsvägen 28 (visa karta
554 75 JÖNKÖPING Kontakt
Customer Support Manager
Ann-Sofie Andersson Kesti 073 839 66 10 Jobbnummer
9499409