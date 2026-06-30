Qpax söker Ekonomiansvarig
OnePartnerGroup Södra Norrland AB / Redovisningsekonomjobb / Ljusdal Visa alla redovisningsekonomjobb i Ljusdal
2026-06-30
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eller i hela Sverige
Vill du vara med på en spännande tillväxtresa där du får kombinera operativt ekonomiarbete med verksamhetsnära stöd och utveckling? Då kan rollen som Ekonomiansvarig hos Qpax vara nästa steg för dig.
Vi söker en strukturerad, engagerad och prestigelös ekonomiprofil som vill ta en viktig roll i ett entreprenörsdrivet bolag med höga ambitioner. Här får du möjlighet att skapa ordning, bidra med struktur och vara med och utveckla ekonomifunktionen i takt med att verksamheten växer.
Om rollen
Som ekonomiansvarig ansvarar du för att den dagliga ekonomifunktionen fungerar effektivt, kvalitetssäkrat och med hög service till verksamheten. Du arbetar nära organisationen och blir en viktig stödfunktion för både den löpande verksamheten och bolagets fortsatta utveckling.
Rollen passar dig som trivs med att kombinera operativt arbete med förbättringsarbete och som tycker om att ta ansvar i en miljö där beslutsvägarna är korta och tempot stundtals högt.Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Hantera leverantörs- och kundfakturor.
Arbeta med löpande bokföring och avstämningar.
Säkerställa kvalitet och struktur i ekonomiska flöden.
Delta i månadsrapportering till koncern enligt uppsatta deadlines.
Bidra till företagets ekonomiska uppföljning och rapportering.
Stödja verksamheten med ekonomiska underlag och administrativ service.
Utveckla rutiner, arbetssätt och ekonomiska processer.
Bidra till ordning och struktur i takt med att bolaget växer.
Vem är du?
Vi söker dig som har en god förståelse för ekonomi och redovisning och som trivs i en bred roll där du får vara nära verksamheten.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av löpande bokföring och ekonomiadministration.
Har god förståelse för ekonomiska flöden och redovisning.
Är van vid rapportering och ekonomisk uppföljning.
Har god systemvana och arbetar obehindrat i Excel.
Är strukturerad, noggrann och ansvarstagande.
Trivs med ett operativt arbetssätt och gillar att få saker gjorda.
Har ett prestigelöst förhållningssätt och samarbetar gärna med olika funktioner i verksamheten.
Har ett moget och professionellt förhållningssätt i ditt arbete.
Meriterande
Det är extra positivt om du har erfarenhet av:
Producerande verksamhet eller lagerintensiv miljö.
Koncernrapportering.
Entreprenörsdrivna bolag eller tillväxtföretag.
Pyramid eller liknande affärssystem.
Därför ska du välja Qpax
Hos Qpax blir du en del av ett bolag med stark framtidstro och tydliga tillväxtambitioner. Du får en nyckelroll där ditt arbete gör skillnad varje dag och där du bidrar till att skapa en stabil grund för företagets fortsatta utveckling.
Här får du möjlighet att påverka, förbättra och bygga struktur i en verksamhet där entreprenörsandan är stark och där människor hjälps åt för att nå gemensamma mål.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna rekrytering samarbetar vi med OnePartnerGroup och du visar intresse för tjänsten via onepartnergroup.se (http://onepartnergroup.se/).
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Oscar Jonsson, oscar.jonsson@onepartnergroup.se
(mailto:oscar.jonsson@onepartnergroup.se
) eller Jessica Larsson, jessica.larsson@onepartnergroup.se
(mailto:jessica.larsson@onepartnergroup.se
).
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Södra Norrland AB
(org.nr 559093-7537), https://qpax.se/sv/
827 63 FÄRILA Arbetsplats
Qpax AB Kontakt
Konsultchef / Partner
Oscar Jonsson oscar.jonsson@onepartnergroup.se +46721428825 Jobbnummer
9984394