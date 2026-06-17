QP till Legosan!
Professionals Nord Örebro AB / Apotekarjobb / Kumla Visa alla apotekarjobb i Kumla
2026-06-17
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Founded in 1986 by Karl Leif Torbjörn Marklund in Kumla, Sweden, Legosan AB has been a trusted partner in contract manufacturing for four decades. Initially focused on dietary supplements, we expanded into pharmaceuticals in 1998, becoming an authorized manufacturer of medicinal products.
Today, as part of the Wellma Group (https://www.wellma.com/),
we offer a full range of custom manufacturing services tailored to meet the specific needs of each client.
Our modern facility is GMP-certified under EU regulations and licensed by the Swedish Medical Products Agency (Läkemedelsverket) for the manufacture of medicinal products.
For dietary supplements and food-grade products, we operate in compliance with HACCP requirements and hold certifications to internationally recognized quality standards, including IFS Food — a GFSI-recognized scheme developed by European retailers — and NSF/ANSI 455-2 GMP, considered the gold standard for dietary supplement manufacturing in North America.
At Legosan AB, we are committed to quality, regulatory compliance, and environmentally responsible practices — delivering reliable, high-quality manufacturing solutions that meet the evolving needs of our clients.
Legosan befinner sig i en spännande utvecklingsfas och söker nu ytterligare en Qualified Person (QP) som vill vara med och vidareutveckla företagets kvalitetsarbete. Här erbjuds du en nyckelroll i en verksamhet där du får stort inflytande, korta beslutsvägar och möjlighet att vara med och påverka både arbetssätt och processer.
Varmt välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med Legosan en Qualified Person (QP). Legosan är ett svenskt företag som utvecklar och tillverkar kosttillskott och läkemedel med höga kvalitetskrav och ett starkt fokus på långsiktighet, kvalitet och kundnytta.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Legosan.
Du erbjuds
En nyckelroll med stort ansvar och möjlighet att påverka verksamheten
Möjlighet att utveckla och förbättra kvalitetsprocesser i en växande organisation
En verksamhetsnära roll med korta beslutsvägar
Ett bolag med hög kompetens, stark kvalitetskultur och engagerade kollegor
Möjlighet att växa tillsammans med verksamheten och på sikt utveckla team och ansvarPubliceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Som QP har du det övergripande ansvaret för att säkerställa att verksamheten uppfyller gällande kvalitets- och myndighetskrav. Rollen innebär ett nära samarbete med flera delar av organisationen och ett aktivt arbete med att utveckla och säkerställa effektiva kvalitetsprocesser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Ansvara för och säkerställa GMP-efterlevnad
Granskning och frisläppning av batchdokumentation
Underhåll och vidareutveckling av företagets kvalitetssystem
Hantering av avvikelser, CAPA och förändringsärenden
Planering, genomförande och uppföljning av interna och externa revisioner
Framtagning och uppdatering av styrande dokument, rutiner och processer
Vara ett kvalificerat stöd till organisationen i kvalitets- och regulatoriska frågor
Vi söker dig som
Har en relevant akademisk utbildning inom farmaci, kemi, kemiteknik eller annat naturvetenskapligt område som uppfyller kraven för att verka som Qualified Person
Har erfarenhet från läkemedelsindustrin och arbete i GMP-reglerad verksamhet
Har erfarenhet av kvalitetsarbete, QA, validering och produktion.
Har mycket god förståelse för regulatoriska krav och kvalitetssystem
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som QP eller batchfrisläppning, men vi välkomnar även dig som har rätt utbildningsbakgrund och erfarenhet för att utvecklas in i rollen.Dina personliga egenskaper
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer att trivas hos Legosan. För att lyckas i rollen ser vi att du är en strukturerad och kvalitetsmedveten person som trivs med ansvar och självständigt arbete. Du har ett prestigelöst förhållningssätt, tycker om att samarbeta med andra och motiveras av att skapa ordning, kvalitet och långsiktiga förbättringar.
Vidare är du lösningsorienterad, noggrann och trygg i att fatta beslut i frågor som rör kvalitet och regelefterlevnad.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Kumla
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Professionals Nord Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Örebro AB
(org.nr 559287-0454), https://www.legosan.se/
692 35 KUMLA Arbetsplats
Legosan AB Kontakt
Partner
Jesper Wingqvist jesper.wingqvist@pn.se +460708890906 Jobbnummer
9967910