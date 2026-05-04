QMS Specialist | Skruf Snus AB | Sävsjö
Vill du ha en nyckelroll i att vidareutveckla, leda och förbättra kvalitetsledningssystem i en välmående och växande verksamhet där kvalitet, säkerhet och ständiga förbättringar står i fokus? Vi söker nu en engagerad och erfaren QMS Specialist som vill vara med och säkerställa att Skruf Snus produkter håller högsta kvalitet.
Ditt uppdrag
Som Quality Management System Specialist har du en central roll i att säkerställa och vidareutveckla Skruf Snus kvalitetsledningssystem. Du arbetar nära produktion, stödfunktioner och ledning med målet att driva förbättringsinitiativ kopplade till kvalitet, regelefterlevnad och säkerhet. Rollen kombinerar strategiskt arbete med operativa insatser och innebär mycket frihet under ansvar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Etablera, förvalta och vidareutveckla kvalitetsledningssystem (QMS) enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001
Planera, genomföra och följa upp interna revisioner samt stödja vid externa och regulatoriska revisioner
Säkerställa efterlevnad av interna krav och externa regelverk genom riskbedömningar och trendanalyser (t.ex. FDA, EMA, ISO)
Säkerställa korrekt livscykelhantering och utveckling av kvalitetsdokument (t.ex. Quality Manual, SOP:er och arbetsinstruktioner)
Administrera och vidareutveckla eQMS samt stödja organisationen i dess användning
Arbeta med avvikelser, CAPA och rotorsaksanalyser
Följa upp kvalitets-KPI:er, bidra till utbildningsinsatser och till hög nivå av säkerhet och kvalitet i verksamhetenPubliceringsdatum2026-05-04Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med kvalitetsledningssystem och som trivs i en roll där struktur, analys och förbättringsarbete står i fokus. Du har lätt för att samarbeta med olika funktioner, är kommunikativ och trygg i att driva frågor självständigt.Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete med kvalitetsledningssystem
Djup förståelse för internationella standarder såsom ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001
God erfarenhet av eQMS-verktyg och dokumentstyrning
Stark analytisk förmåga och erfarenhet av rotorsaksanalyser (ex. 5-why, Fishbone, DMAIC)
Talar och skriver obehindrat på svenska samt har goda kunskaper i engelska
Meriterande:
Relevant högskole- eller universitetsutbildning
Utbildning inom Lean, Six Sigma eller förbättringsarbete
Erfarenhet av revisioner, CAPA-hantering och regulatoriska miljöer
Tidigare erfarenhet från industri- eller tillverkningsmiljö
Vad vi erbjuder
Hos Skruf Snus får du en varierad roll där du gör skillnad, både i fabriken och för våra kunder. Du blir en del av ett engagerat team med starkt fokus på kvalitet, samarbete och ständig förbättring. Du erbjuds även konkurrenskraftiga villkor och goda utvecklingsmöjligheter.
Skruf Snus är Nordens näst största snustillverkare med över 300 medarbetare, och vi fortsätter att växa. Inte bara med en stark position på den svenska marknaden, men också på den europeiska. Läs mer på www.skruf.se.
Skruf Snus ingår i den globala koncernen Imperial Brands med verksamhet i över 120 marknader. Vi är ett inkluderande och innovativt globalt FMCG-företag med 25 000 medarbetare världen över.Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar Skruf Snus med Jefferson Wells och du blir anställd direkt hos Skruf Snus. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Eva Ekdahl på Eva.Ekdahl@jeffersonwells.se
. Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 31 maj. Tjänsten är 100% på plats i fabriken i Sävsjö.
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Experis AB
Eva Ekdahl eva.ekdahl@jeffersonwells.se
