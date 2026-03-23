Qlikutvecklare 2
Professional Galaxy AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-03-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Upplands-Bro
, Södertälje
eller i hela Sverige
Bygg framtidens teknik med Professional Galaxy AB
Bli en del av ett nätverk av talangfulla ingenjörer, utvecklare, molnspecialister och AI-innovators som arbetar med betydelsefulla projekt över hela Sverige och Europa. På Professional Galaxy AB kopplar vi samman de främsta tekniktalangerna med spännande projekt inom områden som molnlösningar, programvaruteknik, data, cybersäkerhet och artificiell intelligens.
Utforska spännande möjligheter och utveckla din karriär genom att arbeta med banbrytande teknologier och framåtblickande team.
Uppdragsbeskrivning
Syftet med uppdraget är att säkerställa kontinuerlig utveckling och underhåll av Qlik Sense-applikationer för verksamhetens analysbehov. Genom att tillhandahålla kompetens för både driftnära utveckling och planerade förbättringar, ska organisationen kunna upprätthålla kvalitet, effektivitet och flexibilitet i datavisualisering och beslutsstöd.
Resursen ska:
Utveckla och underhålla Qlik Sense-applikationer, inklusive visualiseringar och rapportering.
Hantera driftnära utveckling och löpande förbättringar.
Stötta organisationen i dess analysbehov, både planerade och ad hoc.
Vidareutveckla befintliga Qlik Sense-lösningar för att möta verksamhetens förändrade behov.
Målet är att säkerställa en stabil, flexibel och anpassningsbar Qlik Sense-miljö som stödjer både operativ och strategisk uppföljning.
Ska-krav
Kompetensnivå 4 (9-12 år).
Minst 5 års erfarenhet av utveckling i Qlik Sense.
Minst 3 års erfarenhet av dimensionsmodellering och ETL-utveckling.
Minst 3 års erfarenhet av SQL för att verifiera rapporter.
Minst 3 års erfarenhet av felsökning och support av befintliga Qlik-applikationer.
Praktisk erfarenhet av versionshanteringsverktyg såsom Platform Manager.
Minst 3 års erfarenhet av kravframställan för arkitektur, datamodellering och Qlik-applikationer.
Flytande svenska i tal och skrift.
Bör-krav
Dokumenterad erfarenhet av ekonomisk utveckling.
Dokumenterad erfarenhet av utveckling av Qlik-applikationer mot ärende- och beslutshantering.
Dokumenterad erfarenhet av kravställan mellan datalager och Qlik-applikation.
Kunskap om plattformar, miljöer, konfigureringar och skalbarhet för Qlik.
Förståelse för presentationslager, användarvänlighet och GUI-uppbyggnad.
Startdatum: 2026-04-20
Slutdatum: 2027-04-19Publiceringsdatum2026-03-23Så ansöker du
Är du rätt person för uppdraget eller vill rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Vänligen ansök direkt via vårt system med:
Ditt uppdaterade CV.
Tillgänglighet för att påbörja uppdraget.
Motivering varför du är lämplig - hänvisa till tidigare uppdrag, utbildning och personliga egenskaper.'
Observera: Vi på Professional Galaxy AB tar inte emot ansökningar via e-post. Alla ansökningar måste skickas via portalen för att vara giltiga.
Löpande urval: Notera att vi för denna roll tillämpar löpande urval. Det innebär att vi ibland tar bort uppdragen före sista ansökningsdag. Om du är intresserad rekommenderar vi att du ansöker omedelbart.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7448173-1908882". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Stockholms Centralstation
)
111 20 STOCKHOLM
9814776