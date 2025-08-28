Qehs Manager Till Cg Drives Och Automation
2025-08-28
Ligger din spets inom kvalitet och ledarskap? Är du pragmatisk och har lätt för att skapa goda relationer internt och externt? Är du duktig på att utmana och driva igenom processer som adderar mervärde i nära samarbeta med verksamheten?Publiceringsdatum2025-08-28Om företaget
CG Drives och Automation är ett green tech företag som utvecklar produkter och lösningar för att styra och övervaka elmotorer för energieffektiva och säkra processer. Vi erbjuder kompletta drivsystem baserade på ett sortiment av standardprodukter och dedikerade lösningar, inklusive frekvensomriktare och mjukstartare. Våra målbranscher är kraftproduktion och energilagring, vatten och avlopp, material hanterings industri, olja och gas och marin. Våra marknadskanaler är slutanvändare, systemintegratörer, OEM och distributörer. CG Drives och Automation har 240 medarbetare i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Indien och Dubai. Vårt huvudkontor ligger i Helsingborg, och vi har en omsättning på ca 600 MSEK.
Övergripande ansvar
QEHS Manager har det övergripande ansvaret för bolagets Kvalitets- och miljöledningssystem (ISO 9001 och 14001) samt systematiskt arbete för hälsa- och säkerhet. Du ansvarar för att leda och utveckla bolagets QEHS arbete på produktions siten i Helsingborg samt för försäljningskontoren i Tyskland och Holland. Som QEHS Manager är du såväl kravställare som proaktivt och operativt stöd. I nära samarbete med verksamheten ansvarar du för att leda, inspirera och utveckla så bolaget arbetar med effektiva processer och att QEHS blir ett integrerat tanke- och arbetssätt för alla i vardagen.
Mer om rollen
Fördelning och fokus kring QEHS är ca 80 % på kvalitet och ca 20 % på EHS. Du ansvarar för att:
• Säkerställa att vi upprätthåller certifieringarna enl ISO 9001 och 14001 samt att vi följer lagar och regler, standarder och krav inom dina ansvarsområden
• Ansvara för att avvikelser och reklamationer behandlas och att beslutade åtgärder är effektiva
• Inventera och utveckla interna processer och rutiner. Hur kan vi effektivt integrera (nya) processer i vardagliga rutiner/ständiga förbättringar?
• Planera och prioritera för att möta utmaningar och nya krav framöver
• Involvera och lyssna på avdelningschefer och medarbetare så de känner delaktighet och förståelse för att nå accept och efterlevnad
• Ansvara för att interna och externa revisioner genomförs enligt fastställd plan
• Vara företagets representant vid externa revisioner genomförda av kunder och myndigheter
• Att mäta, dokumentera och följa upp företagets QEHS mål som du är delaktig i att definiera
• Verka för att hitta synergier med QEHS Manager på CG Drives och Automation i Indien
Du har personalansvar för två medarbetare i Helsingborg samt indirekt ansvar för två medarbetare i Tyskland/Holland. Du ingår i Operations ledningsgrupp och rapporterar själv till Operations Manager.
Vem är du
Vi ser gärna att du har relevant akademisk utbildning, flera års erfarenhet motsvarande Kvalitetschef/QEHS chef med dokumenterat gott ledarskap inom tillverkande industri. Du har goda kunskaper kring tillverkningsprocesser och projektledning. Tack vare att du arbetat nära operations har du fått en god överblick och förståelse kring de olika processerna och hur de hänger samman. Du förstår vad som ger mervärde till verksamheten och kan navigera mellan krav och önskemål genom ett pragmatiskt förhållningssätt. Det är starkt meriterande om du har vana av att arbeta enligt LEAN/WCM metodik för att organisera och utveckla arbetsprocesser.
Rollen har en operativ prägel. Vi arbetar mycket hands on vilket betyder dels att tiden från idé till genomförande är kort samt att du själv blir involverad i mycket av det dagliga och i implementering. Du ska därmed gilla att arbeta i den vardagliga hetluften nära RochD, inköp och produktion med ex problemlösning och hur uppföljning ska se ut.
Som person är du strukturerad och drivande. Din kommunikativa förmåga är helt avgörande för din framgång och du har lätt för att skapa goda relationer. Som ledare har du förmågan och intresset av att få ut det mesta av dina medarbetare. Vi söker dig som är ödmjuk, nyfiken, och förtroendeingivande. Du kan balansera mellan att också vara ettrig, ihärdig och kravställande. Du har integritet och markerar tydligt när du behöver det, såväl internt som mot kund.
Du talar och skriver såväl svenska som engelska obehindrat.
Låter det intressant? Ta kontakt eller sök direkt!
I denna rekrytering har CG Drives och Automation tagit hjälp av Macavoy AB och du ansöker med ett uppdaterat CV på www.macavoy.se.
Vi arbetar med löpande urval. Därför uppmuntrar vi dig att inte vänta för länge med att skicka in din ansökan. Om du har frågor avseende tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Markus Holmgren på Macavoy, 0735-195481.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
