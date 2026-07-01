QE Manager till Fazer Kvarn
Professionals Nord Skaraborg AB / Chefsjobb / Lidköping Visa alla chefsjobb i Lidköping
2026-07-01
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eller i hela Sverige
Med fokus på matupplevelser, gör Fazer det möjligt att njuta av dagens bästa stunder. Vår mission, Mat med mening, bygger på vårt unika över 130-åriga arv, djupa konsumentinsikter och innovationer för att skapa hållbara matlösningar för framtiden. Med våra ca 6 000 engagerade medarbetare fokuserar vi på konsumentprodukter, vår direkt till konsument-riktade verksamhet i Nordeuropa och export till mer än 40 länder. Vår verksamhet följer Fazers uppförandekod som baserar sig på koncernens värderingar och FN-initiativet Global Compact. Fazer-koncernens omsättning 2025 uppgick till 1,2 miljarder euro.
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Vill du vara med och säkra framtidens livsmedelssäkerhet, kvalitet och hållbar utveckling i hjärtat av vår kvarnverksamhet? På Fazer Kvarn söker vi nu en driven och kunnig QE Manager som vill leda och vidareutveckla vårt kvalitets- och miljöarbete i Sverige och Norden. Härl får du kombinera strategiskt ledarskap med operativt ansvar i en verksamhet där kvalitet, säkerhet och kontinuerliga förbättringar står i centrum.Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Som QE Manager har en nyckelroll i verksamheten med ansvar för att leda och utveckla företagets kvalitets- och miljöarbete. Du ingår i QE-ledningen samt den lokala platsledningen och arbetar nära produktion, produktutveckling, supply chain, konsumentkontakt och laboratorium, med ett tydligt mandat att påverka både arbetssätt och kultur.
Dina huvudsakliga ansvarsområden är att:
Driva och vidareutveckla kvalitets-, miljö- och livsmedelssäkerhetsarbetet - strategiskt och operativt i hela organisationen
Ansvara för ledningssystemet - uppbyggnad, effektivitet och kontinuerlig förbättring samt rapportering till ledningsgruppen
Säkerställa regelefterlevnad och certifieringar - inklusive myndighetskontakter, revisioner och kontakt med certifieringsorgan
Leda och stötta i avvikelsehantering, riskbedömningar och förbättringsarbete
Bidra aktivt i utvecklings- och investeringsprojekt - så som produktutveckling samt ny- och ombyggnation
Medarbetaransvar - leda och coacha två laboratoriemedarbetare
Tjänsten är på heltid, dagtid, med placering i Lidköping. Kvalifikationer
För att lyckas i denna roll ser vi att du är strukturerad, analytisk och kommunikativ, med en god förmåga att engagera och leda. Du har tidigare erfarenhet av förbättringsarbete och dokumenthantering samt trivs i en miljö där du får driva förändring.
Vidare ser vi att du har:
Högskoleutbildning inom livsmedel (ex. livsmedelsingenjör/agronom) eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Flerårig erfarenhet av kvalitetsarbete inom livsmedelsindustrin
Goda kunskaper i svenska och engelska samt god systemvana
Erfarenhet av HACCP, BRC, IFS, FSSC 22000, ISO 14001
Vi erbjuder
Hos oss kommer du få arbeta i en stimulerande, familjär och välkomnande miljö. Du får möjlighet att utvecklas, växa i din roll och bidra till tryggare mat och starkare processer samtidigt som du arbetar i en värderingsstyrd organisation där kvalitet och hållbarhet står i fokus. Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar vi med Professionals Nord. Har du några frågor kring tjänsten? Hör gärna av dig till rekryteringskonsult Monika Psag-Milicic på 0734- 116854 eller monika.psag-milicic@pn.se
(mailto:monika.psag-milicic@pn.se
). Urvalet sker med start vecka 33, men tveka inte med att skicka in din ansökan redan idag! Då vi inte tar emot ansökan via mail hänvisar vi dig till att söka via annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Skaraborg AB
(org.nr 559348-9031)
531 40 LIDKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fazer Sweden AB - Kvarn Kontakt
Leveranschef
Monika Psag-Milicic monika.psag-milicic@pn.se +46734116854 Jobbnummer
9986323