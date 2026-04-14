QC molekylärbiolog
Randstad AB / Kemiingenjörsjobb / Uppsala
2026-04-14
Publiceringsdatum2026-04-14Dina arbetsuppgifter
Har du ett skarpt öga för detaljer och trivs som bäst när du får kombinera praktiskt laboratoriearbete med höga kvalitetskrav? Randstad Life Sciences söker nu en engagerad och skicklig laboratorieingenjör för ett spännande konsultuppdrag hos en av våra kunder inom bio-pharma i Uppsala
I den här rollen blir du en viktig del av ett team på QC (Quality Control), där din expertis inom proteinkarakterisering kommer att göra skillnad på riktigt.
Fokus i detta uppdrag ligger på analysarbete för att säkerställa högsta kvalitet på kundens produkter.
Vi söker dig som är en trygg molekylärbiolog (eller motsvarande) med en passion för laboratoriearbete och är en fena på WB och SDS-PAGE. Du är en person som uppskattar struktur, ordning och reda, och du räds inte att ta eget ansvar för att driva dina processer framåt.
Låter detta som nästa steg i din karriär? Vi träffar kandidater löpande, så vänta inte med din ansökan!
Plats: Uppsala Omfattning: Heltid, konsultuppdrag Start: Enligt överenskommelse
Ansvarsområden
Planera och utföra analyser med fokus på Western Blot och SDS-PAGE.
Dokumentera resultat enligt gällande GMP-riktlinjer.
Ansvara för att laboratoriearbetet håller en hög standard och följer uppsatta tidsplaner.
Stötta upp i det ständigt pågående förbättringsarbetet kopplat till QC verksamhet.
På sikt lära dig och stötta upp inom andra områden, såsom cellodling och ytterligare metoder.Kvalifikationer
Akademisk bakgrund inom molekylärbiologi, bioteknik, biokemi eller liknande.
Dokumenterad och mycket god erfarenhet av Western Blot och SDS-PAGE - du känner dig trygg med dessa metoder.
Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete enligt GMP eller annan kvalitetssäkrad verksamhet.
Erfarenhet av cellodling eller andra molekylärbiologiska tekniker.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/936f7740-ea8a-431e-8c34-4248c5a30a4d
752 28 UPPSALA
