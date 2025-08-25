QA-Specialist till SallyQ i Uppsala
2025-08-25
Vi är experter med passion att göra skillnad som brinner för kvalitet och Life Science, men vi är också ödmjuka, ambitiösa och övertygade om att vi tillsammans kan bidra till våra kunders framgång. SallyQ erbjuder konsultlösningar inom QA, datoriserade system, projektledning och sterility assurance. För att kunna ta oss an helhetsansvar och få en större kritisk massa av kompetens söker vi nu dig som har analytisk bakgrund men som rört dig mot QA, validering och CMO-management.
Om rollen
Du kommer att få arbeta med våra kunder inom och utanför Life Science och stötta dem i olika utmaningar. Du utmanas i att - med din erfarenhet och energi - stötta kunden i både stora och mindre projekt, samt i olika frågeställningar. Du kommer att jobba mestadels ute hos din kund men även på distans, allt utifrån projektets karaktär och upplägg.
Vi tror på den egna förmågan, att kunna leda sig själv, fatta beslut och samtidigt bidra till teamets framgång. Att vara anställd på SallyQ är roligt och du får stort utrymme att påverka din egen och andras utveckling. Publiceringsdatum2025-08-25Profil
Vi briljerar genom att dela vår kunskap och det kommer du också göra. Du skapar ett förtroende hos de personer du möter genom din expertis, sociala och kommunikativa förmåga. Genom att se lösningar snarare än problem och med en förmåga att göra komplex information enkel skapar du framgång.
Du stöttar våra kunder inom något av följande områden:
Kvalitetssäkring
Tolkning och implementering av regelverk
Interninspektioner och audits
Implementering och efterlevnad av QMS
Dataintegritet
Stötta i validerings-, riskhanterings- eller förbättringsprojekt
Vi vill locka fram din inre entreprenör och hitta fler stjärnor som vill bidra till resan mot att bygga och vidareutveckla SallyQs verksamhet. Vi tror på frihet under ansvar och en möjlighet att tillsammans med andra experter göra skillnad för företag och patienter.
Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att det är viktigt att du har:
Akademisk utbildning inom kemi, farmaci, medicin, ingenjör eller motsvarande
Minst 5 års erfarenhet av kvalitetsstyrd verksamhet inom området GMP, GDP eller liknande
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Nyfiken på att lära dig nya saker, är serviceinriktad och har inställningen att teamwork och kunskapsdelning är ett framgångskoncept
Ansökan
Sista dag för ansökan 12 september 2025. Intresserad av att veta mer?Skicka in ditt CV.
Om SallyQVi är ett bolag som grundades med viljan att bygga ett kompetensbolag där kundvärde och människan står i centrum. Vi har lång erfarenhet av rekrytering och kvalitetsarbete inom Life Science branschen. Vår vision är att hjälpa innovativa företag och människor att göra så stor positiv skillnad de möjligtvis kan i världen. Vi tror på kvalitet i allt från bemötande, kommunikation, leverans till relation.
Vi är experter med passion för att göra skillnad inom Life Science. Vi brinner för kvalitet, är ödmjuka och ambitiösa. Tillsammans med våra kunder skapar vi framgång. Vill du vara med och bidra? Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SallyQ AB
(org.nr 559463-4577) Kontakt
Anna Tara Persson annatara.persson@sallyq.se 0700126463 Jobbnummer
9475003