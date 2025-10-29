QA-engineer till ledande bolag inom finans
Är du en driven QA-engineer med några års erfarenhet och söker en spännande roll i en växande verksamhet? Vi arbetar nära affären, och du blir en del av ett team där du har stora möjligheter att vara med och påverka arbetssätt, verktyg och såväl lång- som kortsiktiga mål.
I rollen som QA-engineer bidrar du att testa ny funktionalitet samt utvecklar och underhåller automatiserade tester. Tillsammans inom teamet kommer ni integrera testning i CI/CD-pipelines. Du deltar i agila ceremonier och bidrar till en kontinuerlig förbättring av testprocesser. Utvecklingsgrupperna sitter nära affären på kontor i centrala Stockholm. Du kommer även ingå i en större grupp av cirka 100 utvecklare lokaliserade i Sverige och Spanien. Tillsammans med dem genomförs aktiviteter, tema-dagar, större planeringar och andra events både online och IRL.
För den här rollen behöver vi en analytisk problemlösare med starkt sinne för detaljer. Du behöver ha en vilja att förstå affären, kunna ifrågasätta nuvarande flöden och processer, och komma med egna initiativ och idéer!
Vi erbjuder en dynamisk och innovativ arbetsmiljö med möjligheter till professionell utveckling och karriärvägar inom Söderberg & Partners.
Om gruppen
Du kommer att ingå i Sales & Advisory-gruppen, en av två grupper som tillhandahåller systemutveckling för Söderberg & Partners svenska kapitalrådgivning, Wealth Management. Gruppen ansvarar för att utveckla och underhålla både back- och frontend-tjänster och har tillsammans en mångårig erfarenhet av bland annat C#, utveckling inom .NET, TypeScript, JavaScript, React, T-SQL samt utveckling med Microsoft Azure. Användare av gruppens produkter och tjänster utgörs av rådgivare, stabspersonal, kunder samt andra samarbetspartners, i och utanför Sverige.
Tillsammans med en befintlig QA-engineer ansvarar gruppen för att utveckla, genomföra, underhålla samt dokumentera smoke-, integration-, regression, end-to-end samt exploratory testing.Publiceringsdatum2025-10-29Kvalifikationer
- Minst fem års erfarenhet av Quality Assurance
- Erfarenhet av testautomatiseringar med Playwright eller andra verktyg
- Erfarenhet av Azure DevOps
- Grundläggande kunskaper inom C# .NET, TypeScript
- Erfarenhet av att arbeta i agila miljöer, gärna med Scrum och SAFe
- Förmåga att arbeta självständigt och i team
- God kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Önskade kvalifikationer
- Erfarenhet av bank- och finans är starkt meriterande
- Erfarenhet av Dynamics 365 CE, Power Platform och WCF:er
- Erfarenhet av testning av tredjepart-tjänster
- Förståelse av GIT
Vi rekryterar löpande så registrera gärna din ansökan så snart som möjligt.
Placering: Malmskillnadsgatan 32, Stockholm
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Kontaktperson: Anton Weigardh, anton.weigardh@soderbergpartners.se
Söderberg & Partners grundades 2004 av nio entreprenöriella analytiker och är idag en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.
Vi bedriver verksamhet inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering. Vi har valt, som första företag i svenskt näringsliv, att klimatkompensera våra medarbetare, både i arbetet och på fritiden.
Vi har en stark företagskultur där medarbetarna har höga ambitioner och ett stort engagemang. Organisationen är kreativ och dynamisk med korta beslutsvägar och stort utrymme för egna idéer vilket skapar en inspirerande miljö där du har möjlighet att utvecklas snabbt.
Vi premierar medarbetare som sporras av stort eget ansvar och som har drivkraft att kontinuerligt utvecklas och föra sina arbetsuppgifter framåt. Vi är måna om att hjälpa varandra, men även att ha mod att testa nya vägar.
Mångfald och likabehandling är viktigt för oss, både när det gäller våra medarbetare och de som söker jobb hos oss. Vi uppmuntrar olikheter och är övertygade om att medarbetare med olika erfarenheter, kompetenser och referensramar hjälper oss att växa och utvecklas.
Vår resa har bara börjat och vi söker ständigt efter begåvade och kompetenta medarbetare med en stark vilja att nå framgång. Vill du vara med och bygga vår framtid? Ersättning
