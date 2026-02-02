QA specialist inom Life Sciences till Uppsala
Randstad AB / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-02-02
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Har du en problemlösande och utredande approach? Tycker du om att ta beslut och därmed bidra till att läkemedel och medicintekniska produkter håller rätt kvalité och uppfyller ställda krav? Då är en roll inom QA rätt för dig! Det innebär ett självständigt arbete, breda arbetsuppgifter och stor möjlighet till utveckling och eget lärande. Rollen kräver stort engagemang, beslutsamhet, nyfikenhet och integritet.
Randstad Life Sciences Uppsala söker just nu specialister inom QA - Quality Assurance som har erfarenheten av att jobba under kvalitetssystem, främst ISO9001 och ISO13485, för kommande konsultuppdrag hos våra kunder. Uppdragen kan innebära arbete med granskning och frisläppning av läkemedel, medicintekniska produkter och råvaror. Vidare kan arbetsuppgifter såsom avvikelsehantering, godkännande av specifikationer, metoder och produktionsprotokoll ingå.
Randstad Life Sciences är specialister inom naturvetenskap. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag. Som en del av din anställning erbjuds du också möjlighet att kompetensutveckla dig och/eller ta ut extra ledighet efter att du varit en tid hos oss. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och du erbjuds ett stort nätverk och många sociala aktiviteter.
Ansvarsområden
• Etablera, underhålla och förbättra kvalitetssystem kopplade till, ISO9001, ISO13485 och kvalitetskrav för utvecklingsorganisationen
• Utfärda och uppdatera kvalitetsdokumentation under produktutveckling
• Kvalitetsgranska och godkänna dokument kopplat till ISO9001, ISO13485 och godkännande av produktutvecklingsdokumentation
• Förbereda inför frisläppning av inköpt material till produktionen
• Sammanställa kvalitetsdokumentation
• Stötta riskhantering vid läkemedelsutveckling samt utveckling av medicintekniska produkter
• Samarbeta med andra avdelningar (tex QC, förpackningsutveckling, formulering, analytisk utveckling)
• Medverka vid utbildning av personal inom avdelningen
• Stötta vid interna och externa myndighetsinspektioner
• Medverka i det ständiga förbättringsarbetet kopplat till kvalitetKvalifikationer
• Relevant utbildning (MSc eller PhD) inom biomedicin, molekylär biologi, mikrobiologi, kemi, farmakologi
• 2-3 års erfarenhet av kvalitetsarbete och kunskap gällande regulatoriska krav från läkemedelsindustrin, meriterande om du medverkat i/utfört inspektioner
• Goda kunskaper och erfarenhet inom ISO9001 och ISO13485 samt andra regelverk relevanta inom läkemedel och medicintekniska produkter
• Tidigare erfarenhet av arbete inom GMP, vilket är meriterande
• Erfarenhet av läkemedel eller teknisk produktutveckling och riskhantering
• Erfarenhet av frisläppning av läkemedel och material till produktionen
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, och kan uttrycka sig obehindrat i tal och skrift då dokumentation mestadels förekommer på svenskaOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9717966