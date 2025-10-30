QA Manager till Scandinavian Biopharma
2025-10-30
Scandinavian Biopharma är ett forskningsbaserat bioteknikföretag fast beslutet ge människor i hela världen ett längre och bättre liv. Bolaget har flera vaccin under utveckling men mycket fokus ligger nu på planerad fas 3 för ETEC-vaccinet.
Om rollen
Som QA Manager blir du en del av ett engagerat QA-team som ansvarar för att säkerställa att utveckling, tillverkning och leverantörssamarbeten uppfyller gällande GMP-krav. Du arbetar nära både interna kollegor och externa partners, och bidrar till att driva kvalitetsarbetet framåt i hela organisationen.
Du bidrar både operativt och strategiskt inom hela QA-området och verkar som ett viktigt bollplank för dina kollegor och fungerar som kontaktperson gentemot kontraktstillverkare (CMO:er) och kontraktslaboratorier.
Ansvar & Arbetsuppgifter: Utveckla, administrera och förvalta SOP-systemet och övriga GMP-dokument
Bedöma och godkänna avvikelser, CAPA och ändringsärenden (CC)
QA-granska och godkänna styrande dokument såsom tillverkningsmetoder, specifikationer, analysmetoder, kvalificerings- och valideringsrapporter
Delta i frisläppningsprocessen för kliniska batcher i nära samarbete med ansvarig QA och QP
Planera, delta i och följa upp interna och externa inspektioner
Vara kontaktperson i kvalitetsfrågor gentemot CMO:er och CRO:er
Bidra till utveckling av rutiner för kvalitetssäkring och hålla GMP-utbildningar internt
I vår organisation tar alla ansvar, stöttar varandra och har kul på vägen. Tempot kan vara högt och arbetsbelastningen varierar över året, men det finns en gemensam förståelse för balans och återhämtning.
Rollen är baserad i bolagets lokaler i Solna. Du rapporterar till bolagets VP Quality.
Din profilVi söker dig som har en naturvetenskaplig eller teknisk utbildning och dokumenterad erfarenhet av QA-rollen inom läkemedelsutveckling eller tillverkning. Det är en miljö där initiativ uppskattas, där du förväntas tänka ett steg längre än din arbetsbeskrivning, se helheten och våga agera. För att lyckas ser vi att du har en bred erfarenhet men framför allt personliga förmågor som gör att du trivs i en dynamisk miljö där arbetsuppgifterna varierar över tid.
Kvalifikationer: Universitetsutbildning inom naturvetenskap eller motsvarande
Erfarenhet från QA-organisation inom läkemedels- eller bioteknikindustrin
God kännedom om GMP och inom utvecklings- och kommersiell tillverkning
Erfarenhet av aseptisk eller bioteknologisk tillverkning är meriterande
Vana vid arbete mot CMO:er, kliniskt prövningsmaterial eller frisläppningsprocesser är en fördel
Erfarenhet av datoriserade system (QA-IT) och audits ses som meriterande
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, i tal och skrift
Personliga egenskaper: Analytisk, strukturerad och noggrann
Självständig men samarbetsinriktad
Kommunikativ och pedagogisk
Trygg och beslutsam även i pressade situationer
Positiv, engagerad och prestigelös
Vi har en bra arbetsmiljö som präglas av att humor och engagemang är minst lika viktiga som processer och dokument. Vi tror på att människor presterar bäst när de trivs och lägger därför stor vikt vid att hitta rätt kulturell matchning.
AnsökanOm du trivs i en miljö med mycket självständighet, stark laganda och möjligheten att påverka, då kommer du att känna dig hemma här. Låter det intressant?
Skicka gärna in din ansökan men senast 23e november. I den här rekryteringen samarbetar Scandianvian Biopharma med SallyQ. För all typer av frågor vänligen kontakta Ellinor Crafoord, Senior rekryteringskonsult på SallyQ (ellinor.crafoord@sallyq.se
eller 079-3554257)
Om Scandinavian BiopharmaVi är entreprenörer och experter inom global vaccinutveckling, tillverkning, registrering och kommersialisering av bioläkemedelsprodukter. Vår arbetsmiljö präglas av våra kärnvärden där lagarbete, talang, och personlig utveckling aktivt främjas. Vi är världsledande i diarrévacciner mot ETEC.
På Scandinavian Biopharma är vi ett sammansvetsat team med god gemenskap och med en spännande resa framför oss - vi hoppas du vill vara med oss på denna resa!
Scandinavian Biopharma distribuerar även i främst norra Europa, ett brett sortiment av biologiska specialistläkemedel med fokus på vacciner och immunglobuliner.
I dagsläget har Scandinavian Biopharma redan lovande säkerhets och skyddsdata för ETVAX från en fas 2b-studie hos finska resenärer till Benin, Västafrika. Vi har vaccinerat 5 000 barn i en fas 2b-studie i Gambia och förbereder som bäst inför en effektstudie (fas 3) studie i USA och en stor effektstudie i Zambia (fas 3). SB är välfinansierade både av internationella statliga medel samt genom Scandinavian Biopharmas egna distributionsverksamhet. Ersättning
