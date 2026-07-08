QA konsult
Randstad AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Randstad Digital söker en konsult för ett uppdrag med start i början av september och fram till årsskiftet. Här kommer du arbeta på ett familjeägt företag i toppmoderna lokaler mitt i centrala Stockholm.
Den här rollen är perfekt för dig som har några års erfarenhet som QA och är tillgänglig under hösten/vintern, för de här uppdraget letar vi både efter dig som vill bli anställd direkt av oss på Randstad och dig som vill gå in som underkonsult.
Nu är vi mitt i semestertider och kommer därför hantera alla ansökningar i början på augusti.
Randstad Digital är specialiserade inom kompetensområdet IT och är en del av Randstad, en global ledare för talanger med visionen att vara världens mest rättvisa och specialiserade talangföretag. Med huvudkontor i Nederländerna verkar Randstad på 39 marknader och har cirka 40 000 medarbetare. Genom detta globala nätverk i kombination med en stark lokal förankring kan vi erbjuda ett stort utbud av varierande och utvecklande uppdrag och tjänster för dig som är specialist inom IT-området. Som en partner för talanger och genom vår utpräglade specialisering hjälper vi dig att att säkra rätt jobb, utveckla relevant kompetens och hitta tillhörighet i arbetslivet.
Ansvarsområden
Här kommer du att ansvara för kvalitetssäkring av datoriserade system och IT-infrastruktur genom att granska och godkänna riskbedömningar, kvalificerings- och valideringsdokumentation, instruktioner, periodiska översyner samt ändringsärenden. Arbetet omfattar även att säkerställa efterlevnad av gällande SOP:ar och kvalitetskrav.
Vidare ingår att delta i projekt och kvalificeringsgrupper med fokus på att förbättra kvalitet, tillgänglighet, integritet och säkerhet inom IT-verksamheten, samt att hålla systemförteckningen uppdaterad vid behov. Rollen bidrar med kvalitetskompetens i projekt och förändringsarbete för att säkerställa att datoriserade system uppfyller regulatoriska och verksamhetsmässiga krav.Kvalifikationer
• Har bra koll på dataintegritet
• Du är van att granska och godkänna riskbedömningar
• Du är van att arbeta med kvalificerings- och valideringsdokumentation, instruktioner, periodiska översyner samt ändringsärenden.
Personliga egenskaper:
• Har god kommunikativ förmåga
• Är pragmatisk och lösningsorienterad
• Är flexibel och har en positiv inställning
Språk:
Svenska och engelskaOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/2c2f2352-2e4e-418d-a7a1-f246b1350a22
112 15 STOCKHOLM Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9997007