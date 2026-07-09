Prenumerera på jobb från Unimedic Aktiebolag

QA
Unimedic Aktiebolag / Kvalitetsbedömarjobb / Sundsvall Visa alla kvalitetsbedömarjobb i Sundsvall
2026-07-09
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Är du en kvalitetsdriven person med öga för detaljer och en passion för förbättringsarbete? Vi söker en till QA-medlem till vårt familjära team! Välkommen till en spännande roll! Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Vi är en ledande aktör inom tillverkning av sterila och icke-sterila läkemedel, med fokus på flytande beredningar för den europeiska marknaden. Med över 60 års erfarenhet erbjuder vi flexibla lösningar och hög kvalitet, med en vision om att möjliggöra ett bättre liv. Vi är cirka 90 anställda idag och helägt dotterbolag till MedCap (börsnoterat investmentbolag inom Life Science)
I rollen som QA är du ansvarig för kvalitetssupport gentemot hela organisationen och att tillhandahålla rådgivning samt stöd i kvalitetsfrågor till alla avdelningar. Arbetet innefattar olika typer av QA-uppgifter men med inriktning Supply Chain och lager. Du blir en del av ett team som består av sju stycken engagerade medarbetare som hjälper och stöttar varandra. Ingen dag är den andra lik och hos oss är beslutsvägarna snabba. Dina arbetsuppgifter
Du kommer exempelvis att
Hantera och dokumentera avvikelser från etablerade kvalitetsstandarder och processer, samt genomföra och dokumentera valideringsaktiviteter och riskbedömningar.
Delta i att utforma och upprätthålla kvalitetsdokumentation såsom instruktioner, produkt- och beredningsföreskrifter samt produktspecifikationer.
ansvara för kvalitetsstyrning som syftar till att identifiera och åtgärda orsaker till avvikelser eller problem för att förbättra processer och förhindra upprepning av samma problem i framtiden.
Delta i utvecklingsprojekt för att integrera kvalitetsaspekter i nya produkter och processer. En naturlig del i rollen är att vara uppdaterad om gällande lagar, regler och standarder för att säkerställa att organisationen följer dem.
Vi söker dig som har
Högskole- eller universitetsnivå inom relevant område exempelvis kemi, farmaci alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet från produktions- och/eller kvalitetsarbete
Talar flytande svenska och mycket god engelska då det krävs i verksamheten
Det är extra bra om du....
Har stor förståelse för kvalitets- och förbättringsarbete
God förståelse för GMP-regelverket
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Mycket god samarbetsförmåga då rollen kräver kommunikation med många interna och externa intressenter. Att vara öppen och positiv i ditt arbete är avgörande för att skapa en miljö med bra samarbeten och effektivitet.
Ett strukturerad och metodisk tillvägagångssätt. Det bidrar till att säkerställa att detaljer inte glöms bort och att alla aspekter av kvalitetskontrollen hanteras på ett effektivt sätt.
Du är ansvarstagande, vilket formar grunden för ditt arbete, där förtroende och tillförlitlighet är viktigt för att upprätthålla kvaliteten på produkter och processer.Övrig information
Vi erbjuder en trygg och trevlig arbetsplats med fokus på våra medarbetares välmående, inklusive flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och schemalagd friskvård på arbetstid. Vi anordnar gemensamma friskvårdsaktiviteter och hos oss finns också ett litet, men funktionellt gym att nyttja.
Arbetet utgår från Sundsvall, Matfors, och bedrivs på plats.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse.
Vi ser varmt fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7643255-2094680". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unimedic Aktiebolag
(org.nr 556426-7721), https://unimedicmatfors.teamtailor.com
Storjordenvägen 2 (visa karta
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864 31 MATFORS Arbetsplats
Unimedic Matfors Jobbnummer
9998249