Q-Check - Torslanda - Batterifabriken

Who are we?
Volvo Cars is a company on a mission; to bring traditional car manufacturing into a connected, sustainable and smart future.
Since 1927, we have been a brand known for our commitment to safety, creating innovative cars that make life less complicated for our consumers. In 2010, we decided to transform our business, resulting in a totally new generation of cars and technologies, as well as steady growth and record sales. Today, we're expanding our global footprint in Europe, China and the US, and we're on the lookout for new talent.
We are constantly pushing our own skills and abilities to drive change in the automobile industry like never before. We are looking for innovative, committed people to join us in this endeavour and create safe, sustainable and connected cars. We believe in the power of people and will challenge and support you to reach your full potential. Join us and be part of Volvo Cars' journey into the future.
Vad erbjuder vi?
Är du en kvalitetsdriven person med stark analytisk förmåga som vill ta nästa steg i din karriär? Vi söker nu en Q-check till vårt team, där du får en central roll i att säkerställa högsta kvalitet och säkerhet i våra laboratorieprocesser.
Fram tills produktionsstart 2026 kommer du att arbeta i projektfas. I denna fas kommer du att vara en del av det operationella teamet som bygger våra första batterier. Du kommer att bygga kunskap, men även bidra till att hitta förbättringar och avvikelser under byggnationens gång och dokumentera dessa i VIRA.
Vad kommer du att utföra?
Som kvalitetssäkringsansvarig kommer du att utföra regelbundna kvalitetskontroller och tester i labbet för att säkerställa noggrannhet i resultaten. Du kommer även identifiera, dokumentera och hantera avvikelser från kvalitetsstandarder samt implementera och följa upp korrigerande åtgärder för att rätta till identifierade problem.
Utöver ovan kommer du samarbeta med teamet för att säkerställa att alla laboratorieprocesser föjer våra kvalitetsstandarder samt ansvara för kalibrering och förvaltning av kvalitetsutrustning.
Arbetstid:
Som Q-check arbetar du dagskift, kvällsskift eller nattskift. Vi söker just nu Q-check till samtliga skift. Fram till produktionsstart kommer alla att arbeta i projektfas under dagtid.
Du och dina färdigheter
Vi söker dig som har en relevant utbildning inom kvalitetssäkring, laboratorievetenskap eller ett liknande område, samt erfarenhet av att arbeta med kvalitetskontroll i en laboratoriemiljö. Du har en stark analytisk förmåga och är van vid att arbeta med olika kvalitetsverktyg. Förmågan att arbeta självständigt och fatta snabba, välgrundade beslut är avgörande i denna roll. Har du dessutom erfarenhet av automatiserade processer ser vi det som meriterande.
Utöver ovan har du goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift.
Du och din profil
Vi lägger stor vikt vid dig som person och säker dig som är säkerhetsorienterad och fungerar som en förebild när det gäller att upprätthålla säkerhets- och kvalitetsstandarder. Du är engagerad, flexibel och tar stort ansvar i dina arbetsuppgifter och processer. Din förmåga att samarbeta och bygga starka partnerskap med kollegor för att uppnå gemensamma mål är också något vi sätter stort värde på. Ersättning
