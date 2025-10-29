Pysslingen Lyckan söker barnskötare på vikariat
2025-10-29
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
, Stockholm
, Järfälla
, Vaxholm
Introduktion
Välkommen till Pysslingen Förskolor, där vi strävar efter att erbjuda en trygg och stimulerande miljö för våra barn. Vi söker nu en engagerad barnskötare för ett vikariat på vår förskola Lyckan i centrala Kristianstad. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en inspirerande miljö nära naturområden och lekplatser, där pedagogik och hållbarhet går hand i hand. Din roll är avgörande för att skapa en lärorik och rolig vardag för våra barn, och vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team.
Om rollen
Som barnskötare på förskolan Lyckan kommer du att vara en viktig del av vårt pedagogiska team. Du ansvarar för att stödja och främja barnens utveckling genom lek och lärande, med fokus på deras individuella behov och intressen. Tjänsten innebär att arbeta nära våra utbildade förskollärare och bidra till en trygg och stimulerande utbildning som uppfyller de nationella riktlinjerna. Du kommer att ha möjlighet att delta i planeringen och genomförandet av aktiviteter som uppmuntrar till rörelse och kreativitet, samt att dokumentera och följa upp varje barns utveckling.

Publiceringsdatum
2025-10-29

Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som barnskötare ser vi att du har en utbildning inom pedagogik eller motsvarande erfarenhet av arbete med barn. Du bör vara en person som är passionerad för barns lärande och utveckling och som arbetar aktivt för att skapa en omsorgsfull och stimulerande miljö. Vi värdesätter ett positivt och samarbetsvilligt förhållningssätt, där du möter barn, kollegor och vårdnadshavare med entusiasm och glädje. Det är också viktigt att du har en god förmåga att kommunicera och samarbeta inom teamet för att kunna erbjuda barnen en trygg och lärorik miljö.

Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som barnskötare kommer att vara varierande och involvera ett stort ansvar. Du kommer att:
• Stödja barnens lärande och utveckling genom lek och pedagogiska aktiviteter.
• Arbeta tillsammans med en förskollärare och en barnskötare för att planera och genomföra undervisning som är anpassad efter barnens intressen och behov.
• Dokumentera och följa upp varje barns utveckling för att säkerställa att utbildningen uppfyller styrdokumentens intentioner.
• Bidra till en trygg och inkluderande atmosfär där varje barn känner sig sedd och hörd.
• Delta i gemensamma aktiviteter och rörelsepass för att främja fysisk aktivitet och hälsa.
Arbetsmiljö
På förskolan Lyckan erbjuder vi en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö där alla medarbetare är viktiga för vår gemensamma framgång. Vi har en stark kultur av samarbete, där vi regelbundet arbetar tillsammans för att utveckla vår pedagogiska verksamhet. Du kommer att ha tillgång till en fin gård som inspirerar till utomhusaktiviteter och rörelse, samt ett rörelserum som används flitigt. Vi värnar om en arbetsmiljö som präglas av glädje och trygghet, där både barn och personal kan trivas och växa. Som anställd hos oss får du även möjlighet till fortbildning och individuell planeringstid för att stödja din professionella utveckling.

Så ansöker du
Denna tjänst är ett vikariat på deltid cirka 90% med start tidigast den 7 januari och sen hela vårterminen ut, i nuläget söker vi minst två personer. Vi kommer att påbörja urvalsprocessen relativt omgående så skicka gärna in din ansökan redan idag. Tillsättningen kan ske innan sista ansökningsdagen. Har du frågor angående tjänsten så är du välkommen att kontakta Rektor Kajsa Nyström 0739-883772 kajsa.nystrom@pysslingen.se
Beställ gärna redan idag utdrag ur belastningsregistret!
Du kan läsa mer om oss på vår hemsida pysslingen.se/lyckan

Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
