Pysslingen Förskolor söker en fastighetsförvaltare till ett vika - Pysslingen Förskolor och Skolor AB - Fastighetsskötarjobb i Stockholm

Pysslingen Förskolor och Skolor AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm2021-04-06I mer än 30 år har Pysslingen Förskolor lett utvecklingen av svensk förskola. Idag är vi Sveriges största privata förskoleföretag. Vi har mer än 100 förskolor som alla har en sak gemensamt: ett grundmurat engagemang för det omsorgsfulla lärandet och att ge barnen en trygg och stimulerande värld full av möjligheter. Vi är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. Läs mer på pysslingen.se/forskolor.Som fastighetsförvaltare inom Pysslingen Förskolor har du ansvar för kontrakts- och driftsfrågor för ca 50 förskolor. Tjänsten är en kombinerad tjänst mellan att vara kontaktperson för löpande lokalfrågor mellan enheterna och fastighetsägarna samt kontraktsansvarig för hyresavtalen för de fastigheter som förvaltas. Du ska även vara en naturlig samtalspart för såväl skolor som externa parter avseende nybyggnationer.Ansvarsområden och arbetsuppgifterTjänsten är uppdelad i tre områden, kontraktsfrågor, driftsfrågor och projektfrågor. Exempel på uppgifter:Ta in offerter och offertbedömning för entreprenaderVara beställare av entreprenaderFörhandla hyresavtal, både omförhandlingar och nya avtalUnderhållsplanering av fastigheternaLöpande kontakt med fastighetsägare och våra enheter/skolorBollplank för rektorerKontakt med personer på olika nivåer inom företagetLeverantörsuppföljning samt tillse att vi har rätt serviceavtalAnsvara för eventuella försäkringsärenden vid egendomsskador vilket inbegriper både att säkerställa kontinuitet för verksamheten och kontakt med försäkringsbolag2021-04-06Vi söker dig som är utbildad fastighetsförvaltare eller likvärdig utbildning. Du är strukturerad och självgående i ditt arbete och du tycker om att ge service och möta människor. Du har minst fem års erfarenhet av fastighetsfrågor (företrädesvis från hyresgästsidan) och med god kunskap om fastighetsjuridik/avtalsvillkor i hyresavtal. Du har tidigare erfarenhet av att bedöma underhållsbehov samt att vara beställare mot entreprenörer i underhålls- och driftprojekt.AnställningsformTjänsten är ett vikariat på 6 månader mellan augusti-januari, med chans till förlängning, placering i Stockholm. Omfattning 100 %. Tillträde enligt överenskommelse.AnsökanDu ansöker genom att registrera din profil i vårt rekryteringssystem (se nedan). Vi tar endast emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas tyvärr inte. Urval sker löpande, så inkom gärna med din ansökan så snart som möjligt.Har du frågor om oss och tjänsten, varmt välkommen att kontakta ansvarig chef inom Pysslingen Förskolor Amanda Moser på 072-25 29 192 alternativt amanda.moser@academedia.se Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-20Pysslingen Förskolor och Skolor AB5672270