Purchase Process Controller
2025-10-02
Vi söker nu en strukturerad och lösningsorienterad Purchase Process Controller med ett starkt systemintresse och förståelse för inköpsprocesser. Detta är ett konsultuppdrag med möjlighet till förlängning. Bolaget har ett stort projekt när det gäller ett systembyte och där behövs du för att täcka upp för tillhörande arbetsuppgifter kopplat till det och agera support gentemot organisationen. Rollen passar dig som vill kombinera förståelse för inköp med affärssystem och processutveckling i en global kontext.
Du kommer att arbeta i ett team som ansvarar för utvecklingen och driften av inköpsrelaterade processer, med särskilt fokus på inköp kopplat till IT. Du bör inte ha några problem att jobba administrativt och operativt med att stötta organisationen i tillkommande frågor kopplat till systemen. Som Purchase Process Controller fungerar du som en brygga mellan användare, supportteam och inköpsorganisationen. Din roll blir att stödja användare, följa upp systemärenden och säkerställa att inköpsflödet fungerar i det nya systemet.
Sammanfattningsvis innebär ditt arbete att:
Stötta verksamheten i frågor kopplade till inköpssystem
Felsöka inköpsrelaterade ärenden
Skapa, följa upp och koordinera tickets
Fungera som brygga mellan support, inköpare och affärsanvändare
Underhålla och uppdatera masterdata
Delta i utveckling och förbättring av inköpsprocesserna i det nya systemet
Avlasta senior superuser i projektet
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi, IT eller liknande område
Har tidigare erfarenhet från inköpsnära roller, till exempel som inköpscontroller, projektledare eller processnära ekonomiroller, gärna IT-inköp
Har god förståelse för inköpssystem och processer med ett starkt systemintresse
Är van att arbeta med masterdata, struktur och felsökning i affärssystem
Kommunicerar obehindrat på engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du:
Tidigare har arbetat i SAP tidigare, särskilt SAP Ariba
Har erfarenhet från projekt kopplat till systembyte eller processimplementation
Har arbetat inom en global koncern och är van vid komplexa organisationer
Vi söker dig som är strukturerad, självgående och trivs med att ta ansvar i en komplex och föränderlig miljö. Du är kommunikativ och samarbetar lätt med olika intressenter, samtidigt som du är nyfiken, lösningsorienterad och har ett starkt intresse för hur system och processer hänger ihop. Du motiveras av digitalisering och processutveckling, och ser rollen som en möjlighet att utvecklas framåt.
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag på initialt 6 månader med möjlighet till förlängning. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Omfattning: Heltid
Start: Så snart som möjligt, enligt överenskommelse
Placering: Göteborg
Lön: Månadslön
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
