Pumpmaskinist till Thomas Betong Örebro - Thomas Betong AB - Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Örebro

Thomas Betong AB / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Örebro2021-04-06Vill du vara en del av Team Thomas®?Vi är Team Thomas, ett härligt och engagerat gäng som stöttar varandra och har roligt tillsammans.Hos oss är du aldrig ensam. Oavsett roll så har du ett tätt samarbete med de runtom dig. Som pumpmaskinist har du kollegor i t.ex. andra pumpmaskinister, chaufförer, processoperatörer och de du möter på byggarbetsplatserna. Du är vårt ansikte utåt och den som verkligen ser var vår betong tar vägen.Vi är Specialisterna på Betong.Vi har arbetat med betong sedan 1955, och jobbar än idag med att utveckla nya lösningar med våra kunder för att bidra till ett hållbart samhälle. Vi har stor teknisk kunskap och lång erfarenhet. Våra produkter är i framkant och det är lätt att vara stolt över vad vi bidrar med.Hos oss kan du alltid utvecklas, särskilt inom betong. Erfarenhet från betongproduktion ger dig en värdefull grund att stå på, vilken väg du än vill ta inom företaget. Specialisttjänster eller inom produktion - alla behövs och är del av Team Thomas.Vi bidrar aktivt till att bygga ett hållbart samhälle.Visste du att vi levererade klimatförbättrad betong redan 2012? Hållbarhet är ett nyckelord hos oss på Thomas Betong. Förutom att vara i framkant när det kommer till produktutveckling med mindre klimatpåverkan och jobba för att bli fossilfria på sikt, så bryr vi oss om våra medarbetare. Vår viktigaste resurs är Team Thomas. Vi är måna om att ni ska ha det bra såväl på jobbet som utanför. Säkerhet är alltid det viktigaste för oss, men vi har också en stöttande och omtänksam företagskultur med härliga kollegor och bra ledare.Vill du bli en del av oss i Team Thomas?Vi är ett familjeägt bolag med framåtanda, gemenskap och långsiktighet. Vi bygger oss starka för framtiden och behöver nu förstärka vårt team med en pumpmaskinist till Örebro.Jobbar du redan idag som pumpmaskinist eller har annan relevant erfarenhet inom betong, så är vi extra intresserade! Kanske kör du betongbil och vill ha en ny utmaning inom pump?Som Pumpmaskinist är du den som ser till att kundens beställning av betong kommer till den plats som kunden angett. Du pumpar färsk betong på byggarbetsplatser, och bidrar till att bygga hållbara samhällen. Du startar vid fabriken tidigt på morgonen och åker sedan ut till den byggarbetsplats som du skall jobba på för dagen. Eftersom den färska betongen endast håller sig mjuk och smidig under några få timmar är transportsträckorna mellan fabrik och arbetsplats inte särskilt långa. Mestadels kommer ditt arbete att kretsa kring själva betongpumpningen. Arbetet är självständigt och mycket varierande vilket förutsätter att du är ansvarsfull som person och har god initiativförmåga. Eftersom ditt arbete till största del kommer att ske utomhus på olika byggarbetsplatser är det en förutsättning att du trivs med detta, oavsett väder och vind.När du arbetar som Pumpmaskinist hos oss är du en representant för Thomas Betong och blir vårt ansikte ut mot kund. Därför söker vi dig som är social, serviceinriktad och har god samarbetsförmåga. Det är också viktigt att du är noggrann och mån om att varje leverans skall hålla hög kvalitet och uppfylla kundens förväntningar på bästa sätt. På Thomas Betong är vi bestämda på att säkerheten går före allt, därför erbjuder vi dig den utbildning och utrustning du behöver för att alltid utföra dina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Underhåll, reparation och tvätt av betongpump och övrig utrustning ingår i tjänsten.Arbetet bedrivs med flexibel arbetstid för att kunna anpassas efter pågående projekt. Veckovis planering sker för information om tidiga morgnar och sena kvällar. Undantagsvis kan nattarbete förekomma men i huvudsak utförs arbetet under dagtid. Du behöver ha körkort lägst klass C och det är meriterande om du tidigare har arbetat som maskinoperatör, chaufför eller kranförare. Har du giltig YKB, har erfarenhet av betongpumpning och gillar att meka med lastbilar, så är det också mycket fördelaktigt. Vi på Thomas Betong strävar efter en ökad mångfald i vårt team. Vi välkomnar därför sökande oberoende av kön, ålder och härkomst.Tjänsten ska tillsättas så snart som möjligt och vi rekryterar därför löpande.Ansökan sker endast via vårt rekryteringssystem, som du når via annonsen på vår hemsida.Frågor om tjänsten besvaras av Niclas Tjernberg, Pumpchef.Frågor om ansökan besvaras av Sofia Lundholm, HR Partner.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidVi tillämpar provanställning. Heltid, dagtid.2021-04-06Fast månadslön.Sista dag att ansöka är 2021-05-06Thomas Betong AB5672195