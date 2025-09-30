Pumpmaskinist till Roma Grus AB, Gotland
2025-09-30
Vill du arbeta med betong pumpning i en stabil och växande betong verksamhet på Gotland?
Roma Grus AB söker nu en pumpmaskinist som vill bli en viktig del av vårt team. Hos oss får du omväxlande arbetsdagar, ansvar och möjlighet att bidra till hållbara byggprojekt.Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Pumpning av betong ute på arbetsplatser, ofta vara först på plats för att ställa i ordning pumpen innan kundens gjutarbete startar.
Säkerställa att arbetet utförs korrekt, tryggt och med hög kvalitet, både mot kund och internt.
Samarbeta med kollegor och kunder - tydlig kommunikation och ansvarstagande är en självklarhet.
Varierande arbetsplatser och tider, ofta utomhus, med nya utmaningar varje dag.
Roma Grus betongstation ligger centralt på Gotland och producerar ett stort urval betongprodukter såsom golvbetong, väggbetong, snabbtorkande betong, fiberarmerad betong med mera. Vi har 3 kraftfulla betongpumpar med räckvidd 47 och 42 meter samt en rotpump med 28 meters räckvidd.
Den vi söker
Du har erfarenhet från betong pumpning eller från maskin-/fordons-/bygg- och anläggningsbranschen.
Lägst C-körkort är ett krav.
Yrkesbevis för betongpump är en stark merit.
Du är säkerhetsmedveten, ansvarsfull och van vid att arbeta självständigt.
Flexibilitet vad gäller arbetstider och arbetsplatser.
God samarbetsförmåga och förmåga att kommunicera väl med kollegor och kunder.Tjänstens omfattning och tillträde
Tjänsten är på heltid med 6 månaders provanställning, tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort
Utgår från Roma - men med arbetsplatser på hela Gotland beroende på projekt och pumpning.
Så ansöker du
Har du frågor eller vill diskutera tjänsten är du välkommen att kontakta:
Johan Söderberg
Telefon: 0706 - 98 19 58
E-postadress: johan@romagrus.se
Skicka din ansökan till ovanstående kontaktuppgifter.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: johan@romagrus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pumpmaskinist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roma Grus AB
(org.nr 556130-1036)
Lokstallsgatan 8 (visa karta
)
622 54 ROMAKLOSTER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
johan söderberg johan@romagrus.se 0706981958 Jobbnummer
9532158