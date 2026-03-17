Pulverlackerare & våtlackerare sökes
Vi söker pulverlackerare och våtlackerare till vår nya anläggning i Hultsfred
Vi fortsätter att växa och söker nu både pulverlackerare och våtlackerare till vår nya anläggning i Hultsfred som planeras öppna i augusti.

Publiceringsdatum2026-03-17

Om tjänsten
Som pulverlackerare eller våtlackerare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att bestå av lackering av detaljer i olika storlekar och material. Du arbetar med hela processen - från förberedelse av ytor till färdig detalj redo för leverans.
Start: augusti
Arbetstiden är förlagd dagtid måndag-fredag
Allt arbete sker på plats i Hultsfred
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Utföra pulverlackering eller våtlackering enligt ritningar, specifikationer och kvalitetskrav
* Förbereda ytor inför målning (rengöring, avfettning, maskering och upphängning)
* Övervaka lackeringsprocessen och säkerställa rätt skikttjocklek och finish
* Utföra enklare underhåll och daglig tillsyn av lackeringsutrustning och ugnar
* Köra travers för lyft och förflyttning av gods inom produktionen
* Köra truck för materialhantering samt in- och utlastning
* Samarbeta med blästrare och övrig produktion för ett effektivt flöde
* Utföra kvalitetskontroller före överlämning till nästa produktionssteg
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som har rätt inställning, engagemang och vilja att utvecklas i din yrkesroll. Du är ansvarstagande, noggrann och flexibel.
Arbetet utförs både självständigt och i team, vilket innebär att du behöver trivas med att arbeta såväl enskilt som tillsammans med kollegor.Kvalifikationer
• Tidigare erfarenhet av pulverlackering och/eller våtlackering
* Truckkort A+B
Meriterande
• B-körkort
* Traverskort
Vill du vara med och bygga upp en ny modern ytbehandlingsanläggning tillsammans med oss - och arbeta med varierande detaljer i en växande verksamhet? Då ser vi fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: linus@r-produktion.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan: Pulver & våtlackerare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare R-Produktion AB
(org.nr 556365-3806), https://www.r-produktion.com/
577 32 HULTSFRED Jobbnummer
9801139