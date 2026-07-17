Pulverlackerare
Wikan Personal AB / Lackerarjobb / Ovanåker Visa alla lackerarjobb i Ovanåker
2026-07-17
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Är du noggrann, kvalitetsmedveten och har erfarenhet av pulverlackering? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-07-17Om företaget
På Metallprodukter arbetar vi strategiskt, hållbart och långsiktigt. Vi är nyfikna att utvecklas och ser möjligheter i nya omständigheter. Idag har vi vuxit till att vara ca 30 anställda och omsätta ca 50 miljoner kronor. Vår fabrik ligger i Edsbyn, i natursköna Hälsingland.
Produktionen bedrivs i egenägda nyrenoverade lokaler, med modern maskinpark. Som legotillverkare inom plåt och mekanik, produktutvecklar och tillverkar vi allt från displaybärare, kontorsmöbler och butiksinredningar till gymmaskiner och industriprodukter.
Läs gärna mer på https://www.metallprodukter.com/produktionArbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad pulverlackerare till vårt team. Som pulverlackerare kommer du att arbeta med förberedelse, lackering och efterkontroll av våra produkter. Du blir en viktig del av vår produktion och bidrar till att våra kunder får produkter med hög kvalitet och finish.
Förbereda material inför lackering
Pulverlackera olika typer av detaljer
Ställa in och övervaka lackeringsutrustning
Utföra kvalitetskontroller
Packning och efterarbete
Bidra till ordning och förbättringar i produktionen
Din bakgrund/Dina egenskaper
Har erfarenhet av pulverlackering eller liknande arbete
Är noggrann och har öga för detaljer
Kan arbeta självständigt men också i team
Har en positiv inställning och tar ansvar för ditt arbete
Är kvalitetsmedveten och lösningsorienterad
Vi erbjuder dig
Hos Metallprodukter får du möjlighet att utvecklas och växa i en inspirerande och stöttande arbetsmiljö. Här får du en trygg start med en genomtänkt introduktion och stöd från kollegor, så du snabbt känner dig som en del av teamet. Företaget erbjuder dessutom tillgång till gym i egna lokaler, där även familjemedlemmar kan träna. Möjlighet till goda bussförbindelser – allt för att skapa en smidig och trivsam vardag för sina medarbetare.
Information och kontakt
I denna rekrytering samarbetar Metallprodukter med Wikan Personal.
OBS! Allt gällande rekryteringen till tjänsten, samt information, frågor och funderingar besvaras utav Wikan Personal för mer information om tjänsten kontakta Catrine Pehrsson 076-649 33 12. Arbetet är mån-fred. Dagtid.
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Odengatan 5 (visa karta
)
821 43 BOLLNÄS Arbetsplats
Metallprodukter AB Kontakt
Catrine Pehrsson catrine@wikan.se +46 278 52 33 12 Jobbnummer
10005188