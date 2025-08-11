Publikvärd och serveringspersonal till Göteborgs Stadsteater AB
2025-08-11
Göteborgs Stadsteater AB är ett av Göteborgs Stads helägda bolag. Här ingår Göteborgs Stadsteater, Stora Teatern och Backa Teater. De tre teaterhusen har som mål att erbjuda invånarna i framför allt staden och regionen teater av hög konstnärlig kvalitet och genom sina uppsättningar engagera, skapa debatt, roa och mana människor till eftertanke.Publiceringsdatum2025-08-11Arbetsuppgifter
Vi söker nu Publikvärd och serveringspersonal för säsong 2025-2026 till Göteborgs Stadsteater och Backa Teater. På Göteborgs Stadsteater har vi en restaurang Tiljan, samt flera andra barer och serveringsytor. På Backa Teater driver vi Backa Teater café och bistro vid våra offentliga föreställningar. Du kommer ingå i ett team som leds av fyra arbetsledare som tillsammans säkerställer driften av Göteborgs Stadsteaters restauranger och publikservice.
Arbetsuppgifter som bland annat ingår i driften är barservering och viss bordsservering med flerrättersmeny, riva föreställningsbiljetter, arbeta i garderoberna och att ha ett säkerhetsansvar vid utrymning för publik verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av servering, är serviceinriktad, gillar högt tempo, ordning och reda och som tillsammans med oss vill driva vår verksamhet framåt. Att sätta kollegor och gäster i första rummet och att skapa team-känsla med övriga delar av verksamheten är för dig en självklarhet.
Vad kan vi erbjuda dig?
Tjänsten är en visstidsanställning vid behov och sker huvudsakligen under kvällar och helger. Vi har självklart avtalsenliga löner och kollektivavtal (Riksavtal mellan Svensk Scenkonst samt Fackförbundet Scen och Film och Akademikerförbunden). Vi vill välkomna dig som vill ha ett fartfyllt jobb med möjlighet att utvecklas till en engagerad och omväxlande arbetsplats i ständig utveckling. Tillsammans med teaterns övriga medarbetare blir du en del i ett arbete med målsättningen att skapa och förmedla kvalitativ teater som roar och engagerar, skapar debatt och eftertanke.
Mer info om oss finns på vår hemsida https://stadsteatern.goteborg.se/restaurang/ https://stadsteatern.goteborg.se/backa-teater/cafe-och-bistro/
där finns mer information om oss och våra menyer.
Titta även gärna in på våra sidor på Facebook och Instagram (Restaurang Tiljan)
Välkommen med din ansökan till Göteborgs Stadsteater!
ÖVRIGT
Göteborgs Stadsteater vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt mångfald tillför verksamheten.
Intervjuer kommer att ske löpande.
