Publikationshandläggare till Logistikskolan, T 2
2025-12-25
Vill du bidra till Försvarsmaktens utbildningsuppdrag, vara en del av något större och värdesätter att få bidra till ett säkrare och bättre Sverige? Försvarsmakten befinner sig på en omfattande tillväxtresa, där Göta trängregemente T 2 nu söker en publikationshandläggare till Logistikskolan.
Om Logistikskolan och Stödavdelningen
Tjänsten är placerad på Logistikskolans stödavdelning. Stödavdelningen ger stöd inom administration, IKT-pedagogik, kursadministration samt materiel- och fordonsstöd till utbildningar och utbildningsverksamhet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Stödavdelningen samordnar och stödjer Logistikskolans och T 2:s interna publikationsarbete.
Som publikationshandläggare har du en central roll i att säkerställa att publikationer och utbildningsmaterial håller hög kvalité, är uppdaterade och tillgängliga för hela Försvarsmakten. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• Planera, samordna och följa upp publikationsproduktionen.
• Stödja chefer, projektledare och manusförfattare i administrativa rutiner under utveckling och vidmakthållande av publikationer.
• Kvalitetssäkra publikationsproduktionen genom språk- och formaliagranskning.
• Administrera publikationer, under hela dess giltighetstid, i Försvarsmaktens stödsystem.
• Bidra till utveckling av digitala utbildningshjälpmedel relaterade till publikationerna.
• Utföra övrigt förekommande arbetsuppgifter på avdelningen.
KRAV
Kvalifikationer
• Relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Mycket god förmåga att utrycka sig i svenska språket, både i tal och skrift
• God förmåga att uttrycka sig i engelska, både i tal och skrift
• Mycket god dokumenterad förmåga att arbeta i digitala system och Officepaketet
Dina personliga egenskaper
Du tar ansvar, är initiativrik och analytisk. Vidare har du ett gott ordningssinne och trivs i en miljö med varierande tempo. Som person är du samarbetsinriktad, pedagogisk och serviceorienterad, men har också förmåga att arbeta självständigt. Du har hög personlig integritet och skapar förtroende genom ett respektfullt och professionellt bemötande.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Aktuell erfarenhet av arbetat i Försvarsmaktens administrativa system
• Aktuell erfarenhet av bild- och illustrationsteknik
• Aktuell erfarenhet av Adobe InDesign eller motsvarande
• Aktuell erfarenhet av publikationsarbete
• Aktuell erfarenhet av samordning eller projektledning Övrig information
Anställningsform: Civil befattning, tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Skövde
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse.
Resor i tjänsten förekommer. Befattningen är placerad på stödavdelningen, Logistikskolan i Skövde.
Upplysningar om befattningen
Anneli Mattsson, TjF avdelningschef Stödavdelningen
Telefon: 010-826 50 00 (växel).
Information om rekryteringsprocessen
Louise Arnholm, HR-Generalist T 2
Telefon: 010-826 50 00 (växel).
Fackliga företrädare
Ulf Granlöf (SACO), Martin Zetterman (Officersförbundet), Claes Andersson (SEKO) och Johan Törling (OFR/S). Samtliga nås via 010-826 50 00 (växel).
Samtliga kontaktpersoner nås framförallt vecka 51 och vecka 2-5.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-02. Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev som beskriver hur du motsvarar efterfrågade kompetenser. Ansökan ska också besvara de angivna urvalsfrågorna. Tester kan genomföras under rekryteringsprocessen.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Förbandets motto är: Logistik- vårt ansvar
Göta Trängregemente tillhör armén och är det enda förbandet i hela Försvarsmakten som enbart jobbar med logistik. Logistik är ett samlingsbegrepp för förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, transporttjänst och försvarsmedicin. Det innebär att regementet ser till att de stridande förbanden får det stöd de behöver för att lösa sina uppgifter, exempelvis mat, vatten, ammunition och drivmedel. Med våra sjukvårdsförmågor tar vi hand om de skadade och med våra transportförmågor ser vi till att förbanden kommer till rätt plats vid rätt tidpunkt.
Göta Trängregemente utbildar, utvecklar och leder logistikförband. Förband som är omedelbart användbara vid insatser, såväl nationella som internationella.
Vid Göta Trängregemente finns Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola, som utbildar logistikofficerare för hela Försvarsmakten.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
