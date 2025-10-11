Publik söker Eventbokare
2025-10-11
Publik söker en driven och kreativ Eventbokare som vill vara med och utveckla vårt nöjesutbud.
Om rollen
Som Eventbokare på Publik ansvarar du för att planera, boka och arrangera vårt program med artister, DJs, liveband, komiker och temakvällar. Du arbetar nära ledning och marknadsföring för att skapa en varierad och attraktiv eventkalender som stärker Publiks position som Västerås ledande nöjesdestination.
Arbetsuppgifter
Boka artister, DJs, komiker och andra akter
Förhandla och hantera avtal samt kontakt med bokningsbolag
Koordinera logistik och genomförande kring event
Samarbeta med marknadsföringsteamet för att lyfta varje arrangemang
Utvärdera resultat och bidra till utvecklingen av Publiks eventprofil
Vi söker dig som
Har erfarenhet av eventplanering, bokning eller arrangemang inom nöjesbranschen
Ansökan:
Skicka din ansökan och en kort presentation av dig själv till jobba@pblk.se
Ange "Eventbokare" i ämnesraden.
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
E-post: jobba@pblk.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Publik i Västerås AB
