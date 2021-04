Pubchef - Bishop Scandinavia AB - Chefsjobb i Västerås

Bishop Scandinavia AB / Chefsjobb / Västerås2021-04-07Vi söker en utåtriktad person med flerårig erfarenhet av att driva restaurang.Du som Pubchef på The Bishops Arms skapar atmosfären och sätter din prägel på din pub. För att lyckas som chef inom The Bishops Arms krävs goda kunskaper inom Öl, mat, dryck i allmänhet och en stor passion för service.Som Pubchef ansvarar du för den dagliga driften i puben, personalen samt enhetens nyckeltal. Du ska tycka att service är roligt och kunna engagera din personal för att utveckla vårt koncept och bidra till att stärka vårt varumärke på marknaden. Pubchef har resultat- samt bemanningsansvar för enheten. Arbetet är i grunden driftbaserat då chefen är ansiktet utåt och står för kvalitén hos produkten.Det förekommer en del administrativa arbetsuppgifter som T.ex schemaläggning i bemanningssystemet, veckovis kostnadsuppföljning/nyckeltalskontroll, prognostisering, tryckmaterial, inventering vid bokslut, fakturahantering, menysättning tillsammans med köksmästare mm. Ordning och reda, ligga steget före och hålla deadlines är viktigt och mediterande med viss erfarenhet. Utöver detta kommer du arbeta med aktivering av enheten genom olika event, provningar och quizkvällar.The Bishops Arms är en del av en kedja, vilket kräver att du även är en bra lagspelare och du delar erfarenheter och idéer med 38 andra Pubchefer. Enheten i Västerås är också en del av ett fyrstjärnigt hotell och pubchefen gör till viss del i arbete i övriga delar av verksamheten och tillsammans med övriga i ledningen driver hela hotellet framåt. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och anordnar gemensamma personalaktiviteter.Heltid, skiftarbete, dag, kväll och helgSkicka in din ansökan redan idag då vi kommer att behandla ansökningar löpande.Lön, enligt överenskommelseThe Bishops Arms är Sveriges ledande kedja av engelska pubar. Vi finns idag på 38 platser från Malmö i söder till Kiruna i norr, och är en del av Elite Hotels of Sweden.The Bishops Arms signum är att erbjuda marknadens bredaste sortiment av öl och Single Malt Whisky i en genuin engelsk miljö. Maten är inspirerad från de moderna engelska gastropubarna, där den gamla typiska "pubmaten" ersatts av en mer ambitiös bistroinspirerad meny.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-07Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-24Bishop Scandinavia AB5675490