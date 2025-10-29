PTP-psykolog välkomnas till Bipolärmottagning!
2025-10-29
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen.
Om verksamheten
Starta karriären i Västra Götalandsregionen - vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter på kvalitetscertifierade arbetsplatser.
Vi satsar på psykologers utveckling och erbjuder ett sammanhållet PTP-program! Varmt välkommen att söka PTP hos oss!
Vi arbetar med allt från länssjukvård till högspecialiserad rikssjukvård. I fokus är en lättillgänglig och köfri vård med hög patientsäkerhet.
Som medarbetare, forskare och student erbjuds du den stora organisationens rika valmöjligheter, många intressanta projekt med inriktning mot framtidens sjukvård samt en tydlig profil mot klinisk forskning.
Detta är en av ett 20-tal nya PTP-tjänsterna i Västra Götalandsregionen! Vi erbjuder tjänstgöring på kvalitetssäkrade PTP-platser, med handledning och deltagande i PTP-program. Samtliga tjänster annonseras och söks separat.
Vad erbjuder vi?
Bipolärmottagningen är landets största specialistmottagning för bipolär sjukdom. Mottagningen är ett kunskapscentrum för bipolär sjukdom och är landets ledande centrum för forskning på bipolära syndrom. Vi samarbetar nära med Sahlgrenska akademin och flera medarbetare är engagerade i undervisning och forskning inom det affektiva området. Mottagningen är även värd för det nationella kvalitetsregistret Bipsy och vi arbetar med projekt för att öka vårdens kvalitét och värdet för patienten.
Vårt kliniska uppdrag är att utreda och behandla bipolär sjukdom hos patienter över 18 år som bor i Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda och Öckerö. Vi arbetar med strukturerade instrument och integrerar den kliniska verksamheten med kvalitetsarbete och forskning. Som komplement till återfallsförebyggande läkemedelsbehandling arbetar vi förebyggande och hälsofrämjande genom att öka patienter och anhörigas kunskap om sjukdomen, tidiga tecken på återfall i affektivt skov, betydelse av medicinering, kännedom om stress- och sårbarhetsfaktorer. Vi erbjuder våra patienter flera olika former av psykologisk behandling både individuellt och i grupp.Publiceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
I PTP-psykologens kliniska arbete ingår att lära sig att göra individuella bedömningar och psykoterapier. Behandlingsarbetet handlar ofta om psykoedukation och terapeutiska insatser individuellt och i grupp. Naturligtvis får du tät handledning för alla viktiga arbetsmoment. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av behandlingsarbete med patienter/klienter som har psykiska problem.
Vi värnar om vårt positiva arbetsklimat på mottagningen. Detta bygger på ett stort engagemang, en positiv grundinställning och en god kollegial gemenskap vilket ställer krav på samarbetsförmåga och social kompetens. Sålunda vill vi också vill vi att du skall ha god kommunikativ förmåga och med lätthet kunna uttrycka dig i tal och skrift. För att snabbt komma in i arbetet på mottagningen är det också bra om du har datorvana och förmåga att snabbt lära dig nya IT-system. Vi tror oss kunna erbjuda dig ett stimulerande, varierande, utmanande och lärorik PTP-tjänstgöring.
Om dig
Vi söker dig som har erlagt psykologexamen, med behörighet att söka PTP och verka inom svensk sjukvård. Du är noggrann, strukturerad, har god administrativ förmåga och vana att hålla många bollar i luften. Du kan både arbeta självständigt, men har också god samarbetsförmåga. Du sätter patienten i centrum och är lyhörd. Vi ser gärna att du är lösningsfokuserad och intresserad av att utveckla samt förbättra vården. Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
