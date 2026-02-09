PTP-psykolog till specialiserad enhet för spel- och dataspelsberoende
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Vi satsar på psykologers utveckling och erbjuder ett sammanhållet PTP-program! Varmt välkommen att söka PTP hos oss!
Mottagning för spelberoende och skärmhälsa erbjuder KBT-behandling för spelberoende (beroende av spel om pengar) och dataspelsberoende. Våra patienter kommer från hela Västra Götalandsregionen, och kan söka hjälp hos oss från och med året de fyller 16 år. Vårt mål är att vara Sveriges ledande kunskapscentrum avseende spelberoende och dataspelsberoende och sprida aktuell kunskap på ett lättillgängligt sätt.
Behandlingen förmedlas antingen individuellt, i grupp eller i form av internetbehandling. I behandlingarna ingår också komponenter från Motiverande samtal. Vi arbetar strukturerat med utvärdering av våra behandlingar och integrerar den kliniska verksamheten med utvecklingsarbete, kvalitetsarbete och forskning.
På mottagningen arbetar psykologer, kurator och administratörer. Vi har forskare och doktorand knutna till verksamheten, samt tillgång till läkare vid behov. Mottagningen ligger centralt i Göteborg vid Järntorget. Läs gärna mer om vår verksamhet på vår hemsida: Mottagning för spelberoende och skärmhälsa
Vad erbjuder vi?
Hos oss finns erfarna och hjälpsamma kollegor, och genomarbetade rutiner som stöd i arbetet. Som medarbetare på en specialistenhet där vi parallellt bedriver forskning kommer du få ta del av aktuell kunskap inom våra specialistområden, spelberoende och dataspelsberoende, och tillsammans med dina kollegor arbeta med att tillämpa detta för att utveckla vården. Vi har regelbundet metodstöd för MI (Motiverande samtal) samt tid avsatt för gemensam handledning. Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Som PTP-psykolog på mottagningen arbetar du med behandlingsarbete avseende såväl spelberoende som dataspelsberoende. Du genomför bedömningssamtal, medverkar vid behandlingskonferenser och utför KBT-behandlingar individuellt, i grupp och via nätet. Eftersom vi bedriver forskning på mycket av våra behandlingar innebär det löpande arbetet att du på olika sätt involveras i våra forsknings- och utvecklingsprojekt.
Som psykolog vid Verksamhet Beroende blir du också en del av beroendeverksamhetens aktiva och engagerade psykologgrupp som har regelbundna möten och utbildningsdagar.
Om dig
Vi söker dig som har psykologexamen. Den vi söker har ett intresse för KBT som behandlingsmetod. Du ser det också som en naturlig och viktig del av ditt arbetssätt att kontinuerligt utvärdera behandlingsresultat.
Vi värdesätter psykiatri- och beroendekompetens samt erfarenhet av att arbeta med KBT-behandling. Om du även har specifik erfarenhet av arbete med behandling av spelberoende eller dataspelsberoende är det extra meriterande.
Eftersom mottagningen är under löpande utveckling värdesätter vi egenskaper som förmåga att se utvecklingsmöjligheter och ta initiativ, noggrannhet, flexibilitet och god samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi ser gärna att du redan nu har avslutat dina studier och kan börja en anställning under våren, men tjänsten är också möjlig att söka för dig som tar examen först nu under våren 2026.
Intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
