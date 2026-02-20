PTP-psykolog till Region Gotland
2026-02-20
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
En unik rotations-PTP
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Gotland erbjuder en unik PTP-tjänst där du under ett år får tre olika placeringar som ger dig en bred klinisk grund och maximal professionell utveckling.
PTP-året kombinerar arbete med bedömning, behandling och neuropsykiatriska utredningar och ger dig en trygg start i psykologrollen.
Majoriteten av våra tidigare PTP-psykologer har valt att stanna kvar hos oss som legitimerade psykologer, vilket vi ser som ett kvitto på en god arbetsmiljö och ett attraktivt liv på ön.
Under ditt PTP-år kommer du att arbeta inom tre olika verksamheter:
- Primärvården
- Vuxenpsykiatrin
- Barn- och ungdomspsykiatrin
Varje placering omfattar fyra månader och har tydliga kompetensmål samt en strukturerad plan för din utveckling. Du får möjlighet att stärka din kliniska skicklighet, din trygghet i olika vårdmiljöer och din förmåga att samverka kring patientens behov. Rotationerna ger dig en bred erfarenhet av olika patientgrupper och psykiska tillstånd samt god förståelse för samordnad vård.
Du erbjuds även auskultation inom BVC/barnmorskemottagning, habilitering och minnesmottagning för att ytterligare bredda din kompetens.
PTP-program och handledning
Du ingår i Region Gotlands PTP-program med regelbundna föreläsningar, workshops och praktiska övningar. Programmet håller hög kvalitet och stödjer din utveckling både kliniskt och professionellt. Det fungerar också som en naturlig mötesplats för erfarenhetsutbyte med andra PTP-psykologer.
Utöver kontinuerlig handledning får du stöd av PTP-studierektor vid övergångar mellan placeringar. Fokus ligger på reflektion kring styrkor och utvecklingsområden för att skapa trygghet och kontinuitet genom hela PTP-året.
Vi hoppas att PTP-tjänsten ger dig en tydlig bild av psykologens olika arbetsområden och väcker lust att fortsätta din yrkesresa hos oss som legitimerad psykolog.
Vem är du?
Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och vill ta tillvara möjligheten att utvecklas genom en bred och strukturerad PTP. Du uppskattar varierade arbetsuppgifter, handledning och kontinuerligt lärande, och ser värdet i samarbete mellan verksamheter.
Du har examen från psykologprogrammet och är en utvecklingsorienterad och strukturerad person som arbetar målmedvetet med fokus på resultat. Du samarbetar väl med andra, har lätt för att skapa relationer och visar personlig mognad i mötet med både kollegor och patienter
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
