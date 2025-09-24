PTP-psykolog till privat mottagning för NPF-utredningar
2025-09-24
Kickstarta din karriär som psykolog hos Elly Care - en del av Svea KBT!
Är du nyfiken, vill utvecklas och redo att ta nästa steg i psykologkarriären? Hos Elly Care får du en unik chans att specialisera dig på NPF-utredningar och samtidigt bidra till förbättringar och utveckling i ett växande team.
Vad innebär tjänsten?
Som PTP-psykolog hos oss får du en spännande mix av kliniskt och organisatoriskt arbete. Tjänsten kombinerar utredningar med organisatoriska uppgifter, vilket ger dig möjlighet att både fördjupa dina kunskaper och bidra till verksamhetens utveckling. Några exempel på uppgifter:
Genomföra NPF-utredningar (ADHD, autism etc) av både barn och vuxna, inklusive screening, testning, bedömning och återgivning av resultat. Det kan också bli aktuellt med utredningar vid andra frågeställningar så som EIPS och bipolaritet.
Ta emot patienter med NPF och vanligt förekommande samsjuklighet i behandling
Driva och samordna olika projekt och organisatoriska initiativ.
Skapa material och innehåll för kommunikation och sociala medier.
Delta i mötesplanering och strategiskt arbete för verksamhetens tillväxt.
Bidra med idéer och förbättringsförslag som utvecklar våra utredningsprocesser och arbetssätt.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har en psykologexamen.
Är nyfiken och vill utvecklas inom utredning och behandling vid NPF och andra psykiatriska tillstånd.
Ser möjligheter och aktivt bidrar till förbättring och utveckling.
Trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar.
Vill genomföra utredningar på svenska och engelska
Vill kombinera kliniskt arbete med organisatoriska uppgifter
Vad erbjuder vi?
Ett lärorikt år där du får fördjupa dig inom utredningar och utveckla din kompetens.
Handledning och utbildningar för att stödja din professionella utveckling.
En varm och stöttande arbetsgemenskap med kollegor, AW:s, konferenser och kick-offs.
Möjlighet att påverka och utveckla våra processer, arbetssätt och initiativ.
Varför Elly Care?
Elly Care är en del av Svea KBT med fokus på utredningar av ADHD, autism och andra psykiatriska tillstånd. Vi är i en expansiv fas och med mottagningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Umeå och Linköping erbjuder vi en miljö där du får chansen att utvecklas, bidra och göra skillnad inom ett viktigt och spännande område.
Är du redo att ta nästa steg och bidra till en viktig förändring? Ansök idag och bli en del av vårt team!
