PTP-psykolog till Neuropsykiatrin
Västra Götalandsregionen / Psykologjobb / Göteborg Visa alla psykologjobb i Göteborg
2025-09-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Neuropsykiatrimottagning Öster tillhör verksamhetsområde Neuropsykiatri och ligger i fräscha lokaler vid i området Krokslätts Fabriker i Mölndal och är en av Sveriges största neuropsykiatriska mottagningar med ansvar för snart 4000 patienter.
På mottagningen finns sammantaget 11 psykologtjänster fördelade på fyra team. Som psykolog hos oss arbetar man med utredning av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samt med grupp- och individuella behandlingar riktade både mot neuropsykiatrisk problematik och svårare samsjuklighet framförallt i affektiva sjukdomar.Publiceringsdatum2025-09-11Dina arbetsuppgifter
I PTP-psykologens kliniska arbete ingår att lära sig både utredningsarbete i förhållande till adhd och autism, samt att genomföra andra individuella bedömningar och psykoterapier. Behandlingsarbetet handlar ofta om psykoedukation och terapeutiska insatser individuellt och i grupp. På mottagningen behandlar vi utöver neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, även av samsjukligheten i främst ångest- och depressionssjukdomar. Naturligtvis får du som PTP-psykolog handledning i utredningsmetodik och psykoterapi.
På mottagningen pågår också flera olika forsknings- och utvecklingsprojekt där flera medarbetare från psykologgruppen är djupt engagerade. Som PTP-psykolog på mottagningen kommer du att göras delaktig i ett dessa projekt.
Om dig
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av behandlingsarbete med patienter/klienter som har psykiska problem. Extra meriterande är det om du redan har erfarenhet av arbete inom psykiatrin. Där är också meriterande om du har tidigare erfarenhet kring forskning eller annat likvärdigt arbete, till exempel utformandet av enkäter eller framtagande av webformulär.
Vi värnar om vårt positiva arbetsklimat på mottagningen. Detta bygger på ett stort engagemang, en positiv grundinställning och en god kollegial gemenskap vilket ställer krav på samarbetsförmåga och social kompetens. Sålunda vill vi också vill vi att du skall ha god kommunikativ förmåga och med lätthet kunna uttrycka dig i tal och skrift. För att snabbt komma in i arbetet på mottagningen är det även bra om du har datorvana och förmåga att snabbt lära dig nya IT-system.
Vi tror oss kunna erbjuda dig ett stimulerande, varierande, utmanande och lärorik PTP-tjänstgöring.
Välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5100". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
SU, Neuropsykiatrimottagning Öster Kontakt
Vårdenhetschef, Joel Danielsson 076-8815514 Jobbnummer
9503265