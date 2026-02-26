PTP-psykolog till Liljeholmens Universitetsvårdcentral
Region Stockholm / Psykologjobb / Stockholm Visa alla psykologjobb i Stockholm
2026-02-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
PTP-psykologer till Liljeholmens Universitetsvårdcentral
Liljeholmens Universitetsvårdcentral
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård
Vill du göra din PTP i en akademisk och utvecklingsinriktad primärvårdsmiljö där klinik, forskning och utbildning möts? Nu söker vi PTP-psykologer till Liljeholmens Universitetsvårdcentral - centralt belägen vid Liljeholmstorget med utmärkta kommunikationer via tunnelbana, buss och tvärbana.Publiceringsdatum2026-02-26Om företaget
Liljeholmens Universitetsvårdcentral är en av tre universitetsvårdcentraler som tillsammans med Akademiskt primärvårdscentrum (APC) utgör primärvårdens universitetssjukvård i Region Stockholm. Här integreras kliniskt arbete med forskning, utbildning, fortbildning och utveckling - med målet att stärka hela primärvården.
Vi har drygt 34 000 listade patienter och arbetar tvärprofessionellt och patientcentrerat. På mottagningen bedrivs forskning inom flera områden, och vi handleder ett stort antal studenter från olika professioner.
Vårt psykosociala team består av 15 psykologer, tre PTP-psykologer, två psykoterapeuter, kurator, sjuksköterska och rehabkoordinator. Vi erbjuder bedömning, rådgivning och behandling till barn, ungdomar och vuxna enligt primärvårdsuppdraget. Integrerat i verksamheten bedrivs klinisk behandlingsforskning i samarbete med Karolinska Institutet, med fokus på vanliga tillstånd som depression, generaliserad ångest och långvarig stressrelaterad ohälsa.Dina arbetsuppgifter
Hos oss får du en gedigen introduktion till primärvårdens uppdrag och arbetssätt. Din placering blir i antingen barnteamet eller vuxenteamet, där du möter patienter med ett brett spektrum av psykisk ohälsa och varierande vårdbehov. I rollen utvecklar du din kompetens inom strukturerad diagnostik och bedömning av vårdnivå, klassificering av olika typer och grader av psykisk ohälsa samt genomförande av psykoedukativa insatser och psykologisk behandling.
Vi arbetar främst utifrån KBT och MCT och erbjuder både digitala och fysiska behandlingsinsatser. Arbetet sker i nära samverkan med övriga professioner på vårdcentralen, vilket ger dig goda möjligheter till lärande och ett helhetsperspektiv kring patientens behov.
Du erbjuds regelbunden PTP-handledning med fokus på dina individuella behov och utvecklingsmål. Våra handledare har lång och bred erfarenhet av kliniskt arbete inom primärvård och ger dig ett tryggt och professionellt stöd under hela din PTP-tjänstgöring.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en akademisk och utvecklingsorienterad arbetsmiljö där kunskap och kvalitet står i centrum. Hos oss blir du en del av ett stort och erfaret psykosocialt team med bred kompetens och stark kollegial samverkan. Vi strävar efter ett nära samarbete med läkare, sjuksköterskor och rehabkoordinator, för att skapa goda förutsättningar för en sammanhållen och patientsäker vård.
Verksamheten kännetecknas av hög tillgänglighet och ett tydligt patientfokus, där vi tillsammans arbetar för att möta individens behov på bästa sätt. Det finns även möjlighet att ta del av forsknings- och utvecklingsarbete för dig som är intresserad av att bidra till och ta del av verksamhetens fortsatta utveckling.
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning, 12 månader från tillträdesdatum.
Tillträde enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Examinerad psykolog med KBT-inriktning. Intresse för och erfarenhet av arbete i primärvård är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är genuint intresserad av primärvårdens uppdrag och som värdesätter ett professionellt bemötande av både patienter och kollegor. Du är strukturerad, flexibel och trygg i att arbeta självständigt samt fatta egna beslut. God samarbetsförmåga och personlig lämplighet är avgörande.
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1444". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Liljeholmens vårdcentral Kontakt
Anna Finnes, Enhetschef 08-12367461 Jobbnummer
9765352