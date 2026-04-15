PTP-psykolog till Habiliteringscenter Linde
2026-04-15
Vill du arbeta som PTP-psykolog hos oss på Habiliteringscenter Linde?
Om oss:Habiliteringscenter Linde är en specialistmottagning som tillhör verksamheten Habilitering & Hälsa. Vi erbjuder insatser till personer över 18 år med medfödda eller tidigt uppkomna funktionsnedsättningar som ger svårigheter i vardagen, som exempelvis autismspektrumdiagnos, intellektuell funktionsnedsättning eller rörelsenedsättning. Genom att ge råd, stöd och behandling till patienten och dess nätverk kan vi förebygga och minska svårigheter som en funktionsnedsättning kan medföra. Vi skapar förutsättningar för patienten att fungera på bästa sätt i sin vardag.
Vår mottagning ligger i Johanneshov, nära tvärbanan och tunnelbanan.
Som PTP-psykolog kommer du jobba med samtliga av våra målgrupper.
Arbetet innefattar bland annat:
• Psykoedukativa och behandlande insatser individuellt och i grupp.
• En konsultativ och rådgivande roll till patienten och dennes närmiljö och nätverk, både på egen hand och i nära samarbete med andra yrkesgrupper hos oss.
• Samverkan med andra vårdaktörer.
• Leda grupper och föreläsningar utifrån din professionella kunskap.
Arbetet syftar till att stärka patientens utveckling, förebygga och minska utmanande beteende, stärka kommunikativt samspel samt att informera om funktionsnedsättningens påverkan i det dagliga livet.
Som PTP-psykolog hos oss får du ett stimulerande och omväxlande arbete i ett trevligt arbetsklimat med god arbetsmiljö. Du får kollegialt stöd av enhetens psykologer och de andra yrkesgrupperna. Regelbunden och nära handledning med en huvudhandledare ingår som en självklar del, men också möjlighet till extra handledning av mottagningens övriga psykologer. Vi tillämpar flexibel arbetstid och har förmåner som fri hälso- och sjukvård, ett generöst friskvårdsbidrag och friskvård under arbetstid. Du deltar i Habilitering och Hälsas lokala PTP-program samt även i Region Stockholms PTP-program.
Vi söker:
PTP-psykolog med erlagd psykologexamen. Erfarenhet av habiliteringsarbete och arbete i tvärprofessionellt team är meriterande liksom erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning.
Arbetet präglas av variation och förutsätter en förmåga att vara flexibel och initiativrik utifrån den person du möter. Du gillar att arbeta självständigt likväl som i team och tar eget ansvar för att planera, utveckla och driva patientarbetet framåt på ett strukturerat sätt. Hos oss behöver du kunna samarbeta och drivas av ett kollegialt lärande då du arbetar i nära samarbete med andra yrkeskategorier.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform:
PTP-tjänstgöring 1 år. Heltid. Start i augusti.
Sista ansökningsdag är den 19 april.
Habilitering & Hälsa är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) inom Region Stockholm. Vi är en kunskapsorganisation som bedriver egen forskning och utveckling och driver flertalet specialiserade enheter. Vårt arbete vilar på värdegrunden om alla människors lika värde samt patientens fokus. Vi utgår från varje individs unika behov och förutsättningar och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling. Vi består av omkring 700 medarbetare och 30 mottagningar i Stockholms län. Vi samverkar med nätverk så som familjer, personal och andra vårdgivare för att skapa större delaktighet i samhällslivet.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
