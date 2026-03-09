PTP-psykolog till Habiliteringen
Vill du göra din PTP-tjänstgöring i en stimulerande och hälsofrämjande verksamhet där kvalité, teamarbete och utveckling står i centrum? Habiliteringen är en specialiserad verksamhet som erbjuder insatser till barn, ungdomar och vuxna med motoriska och intellektuella funktionsnedsättningar samt till deras anhöriga och nätverk.
Målsättningen med arbetet är att utveckla förmågor, främja delaktighet och livskvalité samt förebygga ohälsa.
Habiliteringen i Östergötland är en länsövergripande klinik med verksamhet i Linköping, Norrköping och Motala. Vi söker nu PTP-psykologer till våra barnteam, med start hösten 2026!
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig ett stimulerande och roligt arbete där du ges möjlighet att utveckla dig själv som psykolog, samtidigt som du aktivt medverkar och driver verksamhetens utveckling. Vi värdesätter medarbetares olika kunskaper, har högt i tak och ett kreativt arbetsklimat. Du kommer att arbeta nära andra professioner och ingå i teamarbete med fokus på helhetssyn och samverkan. Om du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och tycker om att jobba med utveckling av arbetsmetoder, så kommer du att trivas hos oss.
Som PTP-psykolog inom Habiliteringen får du:
En rolig, omväxlande och lärorik tjänstgöring inom barn- ungdom- och vuxenhabilitering.
Arbetsuppgifter som inkluderar utredning, behandling och konsultation - både individuellt och i team.
En arbetsplats väl förtrogen med vad PTP-året innebär, samt kompetenta handledare med stor erfarenhet av att handleda PTP:are.
En arbetsplats där vi värdesätter din kompetens och där du ges stor möjlighet att fördjupa din utveckling i rollen som blivande psykolog.
Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Som PTP-psykolog inom habiliteringen får du ett arbete som i hög grad är varierande och innefattar både teamarbete och yrkesspecifika arbetsuppgifter. Utifrån Habiliteringens uppdrag erbjuds både individuella habiliteringsinsatser och olika gruppverksamheter. Som PTP-psykolog arbetar du med mycket med utredning och bedömning, men även med behandlingsinsatser som riktar sig både till patient och till föräldrar/nätverk. I utredningsarbetet är primära frågeställningar vanligtvis intellektuell funktionsnedsättning och autism, och i behandlingsarbetet ingår ofta psykoedukation samt insatser utifrån beteendesvårigheter. I arbetet ingår även att ge information, utbildning och konsultation kring funktionsnedsättning samt att bidra med det psykologiska perspektivet vid multiprofessionella behandlingskonferenser. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra verksamheter exempelvis skola, socialtjänst, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassa eller andra vårdgivare. Tjänstgöringen planeras så att du får en bred och djup introduktion till psykologrollen.
Om PTP i Region Östergötland
Region Östergötland erbjuder ett sammanhållet och kvalitetssäkrat PTP-program som ger dig som ny psykolog en trygg och utvecklande start i yrkeslivet. Vårt program omfattar seminarier, föreläsningar och kollegiala träffar där du får möjlighet att bredda din kompetens, fördjupa din yrkesroll och skapa ett nätverk med andra PTP-psykologer i regionen.
Vi har en utsedd PTP-studierektor som fungerar som stöd för dig, din handledare och din chef under hela året. Alla PTP-psykologer har en handledare med minst tre års yrkeserfarenhet, och den individuella handledningen sker regelbundet, minst en timme per vecka, i enlighet med våra kvalitetskriterier och Socialstyrelsens föreskrifter.
Vi är stolta över vårt PTP-program - det är en viktig del i vår långsiktiga kompetensförsörjning och ett uttryck för vårt engagemang i psykologprofessionens utveckling.
Om dig
Vi söker dig som har godkänd psykologexamen vid tillträde och goda kunskaper i svenska, motsvarande C1-nivå.
Vi söker dig som är trygg, stabil och kan agera självständigt, lösningsfokuserat, tar egna initiativ samt ansvar för ditt arbete. Du är samverkansinriktad och ser fördelar med att med att arbeta i team, intresserad av förbättrings- och förändringsarbete. För att passa hos oss är du personligt mogen med engagemang att utvecklas i din yrkesroll samt har ett intresse för habiliteringens verksamhet och målgrupp.
Tidigare erfarenhet från Habiliteringen är meriterande, men inte ett krav.
Ansökan och anställning
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning, heltid under ett års PTP-tjänstgöring. Tillträde enligt överenskommelse.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
