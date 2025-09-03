PTP-Psykolog till Familjeläkarna Arninge
När Familjeläkarna startade år 2008 hade vi som mål att ge våra patienter samma vård som vi skulle ge vår egen familj. Denna vision har vi fortfarande. Vi är engagerade och bryr oss om människor. Vi tar ansvar, vill göra skillnad och hjälpa människor. Vår kommunikation och verksamhet präglas av kunskap, arbetsglädje, effektivitet och innovativ utveckling.
Vi är idag en växande organisation med ca 1000 anställda i Stockholm, Uppsala och Östergötland.
Familjeläkarna Arninge har funnits i 2,5 år och är en vårdcentral belägen i Täby norr om Stockholm som har ca 6200 listade patienter. Vi blev nyligen rankade som en av de 6 bästa vårdcentralerna i Region Stockholm!
Vi är ett sammansvetsat gäng med högt i tak och vi arbetar i ljusa, trevliga lokaler.
Vi söker nu en PTP-psykolog till Arninge
På Familjeläkarna i Arninge arbetar vi i team och nära samarbete mellan olika yrkeskategorier på vårdcentralen så som läkare, barnläkare samt BVC-sjuksköterskor. På vår mottagning arbetar 2 psykologer med både barn- och vuxenkompetens
Du kommer få arbeta med både barn och vuxna med mild till måttlig psykisk ohälsa.
Vi arbetar utifrån Integrerad Beteendehälsa (IBH), där psykisk hälsa är en naturlig del av vårdcentralens verksamhet, och erbjuder även internetbaserad KBT (IKBT) och gruppbehandling.
För att trivas i rollen behöver du vara nyfiken och intresserad samt ha en god förmåga att samarbeta. Du kommer få regelbunden handledning och kompetensutveckling. Din handledare kommer ha KBT-kompetens.Publiceringsdatum2025-09-03Arbetsuppgifter
• Som psykolog i primärvården arbetar du med bedömning av psykisk ohälsa inklusive bedömning av lämplig vårdnivå. Vanliga sökorsaker är; ångest, depression, stressrelaterad ohälsa och livsstilsrelaterade besvär.
• På mottagningen driver vi "stegvis vård" där steg 1 insatser är det som erbjuds alla som en första del, dessa är iKBT, guidad självhjälp och grupp.
• Vi tar emot patienter från 6 år och uppåt. Så du kommer att arbeta med både barn och vuxna.
Vi söker dig som
• Har KBT-kompetens och intresse av att arbeta med både barn och vuxna
• Är intresserad av att arbeta med bedömning och behandling parallellt
• Är nyfiken, lyhörd och engagerad
• Vill arbeta med både IKBT och gruppbehandling
