PTP-psykolog till BUP-start
Region Uppsala / Psykologjobb / Uppsala Visa alla psykologjobb i Uppsala
2026-02-18
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde psykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Sektionen barn- och ungdomspsykiatri riktar sig till barn och ungdomar i åldrarna upp till 18 år. Sektionen omfattar både öppen- och slutenvård. Vi söker nu tre PTP-psykologer till BUP-start.
Ditt uppdrag
Syftet med praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) är att psykologen påbörjar sin utveckling mot en professionell identitet genom att tillämpa de kunskaper psykologutbildningen givit. PTP ger övning och fördjupade kunskaper i psykologyrket och dess olika ansvars- och kompetensområden inom en organisation. Genom att utöva kunskaperna i praktiskt psykologarbete under handledning, skapas förutsättningar för yrkesverksamhet i självständig ställning. Alla PTP-psykologer inom verksamhetsområde psykiatri erbjuds att delta i ett PTP-program. Programmet leds av PTP-studierektor och består av seminarieserier och studiebesök inom olika områden och verksamheter i och utanför verksamhetsområde psykiatri. Tid ges till reflektion och erfarenhetsutbyte inom PTP-gruppen. Programmet innefattar även arbetsplatsuppföljningar med syftet att kvalitetssäkra PTP-tjänstgöringen. PTP tjänstgöring inom Akademiska sjukhuset i Uppsala sker enligt Socialstyrelsens riktlinjer.
Tjänstgöringen omfattar både individinriktat patientarbete samt övrigt psykologarbete såsom förebyggande arbete, rådgivning och utvecklingsarbete. Vi söker tre PTP-psykologer till BUP-start. Tjänstgöringen omfattar bedömning och utredning, individinriktat patientarbete samt gruppbehandling och utvecklingsarbete.Publiceringsdatum2026-02-18Kvalifikationer
Vi ser att du har en psykologexamen. Meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar.
Din kompetens
Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt inom uppsatta tidsramar. Du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Förmågan att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation är något vi önskar. Du talar välformulerat och engagerat i olika sammanhang, lyssnar in och är mottaglig för motparten samt att du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren, baserat på dennes förutsättningar att ta till sig kunskap.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning under 1 år, på heltid.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
TF Avdelningschef Malin Pettersson, 018-611 25 39
Facklig kontaktperson nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS269/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9748838