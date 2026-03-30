PTP-psykolog till BUP Farsta
2026-03-30
Vill du ha en PTP där du snabbt kommer in i kliniskt arbete och får arbeta brett med både behandling och utredning? På BUP Farsta får du arbeta nära erfarna kollegor i en verksamhet med hög kompetens och ett aktivt utvecklingsarbete.
Vi arbetar med barn och ungdomar 7 - 17år och dess vårdnadshavare. Vi söker nu tre examinerade psykologer för PTP-tjänstgöring under 12 månader.
Inom BUP Stockholm erbjuds ett strukturerat PTP-program med seminarier som syftar till att bredda din bild av psykologrollen, fördjupa dina kunskaper och stärka dina kliniska färdigheter.
Här hos oss på BUP Farsta erbjuds individuell PTP-handledning, grupphandledning på strukturnivå en gång i månaden av specialistpsykolog samt KBT-handledning tillsammans med övriga medarbetare på mottagningen.
Vi är en öppenvårdsmottagning med ansvar för barn- och ungdomspsykiatrisk vård i stadsdelarna Farsta, Skarpnäck, Enskededalen, Enskede kyrka, Sandsborg och Skärmarbrink. Mottagningen ligger i Farsta centrum med goda kommunikationer och service i närmiljön.
Hos oss arbetar leg. psykologer, specialistpsykologer, kuratorer, arbetsterapeut, specialistläkare, specialistsjuksköterskor, SIP-samordnare, medicinska sekreterare och administratörer. Psykologgruppen har bred erfarenhet och flera specialistpsykologer, vilket ger goda förutsättningar för kvalificerad handledning och lärande i vardagen.
Vi har ett öppet arbetsklimat, strukturerade arbetssätt och ett välfungerande administrativt stöd. Arbetet sker i tvärprofessionella team med en helhetssyn på barnets och familjens behov där en timmes teamtid finns tillgänglig fyra gånger i veckan. På mottagningen pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete där du som PTP-psykolog förväntas vara delaktig.
BUP Farsta har parallellt med det breda barn- och ungdomspsykiatriska uppdraget, ett
särskilt uppdrag med inriktning mot ätstörningar där vi erbjuder Familje Baserad Terapi (FBT).
Som PTP-psykolog hos oss får du en bred och varierad klinisk tjänst där både bedömning, utredning och behandling ingår tidigt i tjänstgöringen.
Du arbetar med barnpsykiatriska bedömningar och utredningar samt med psykologisk behandling under handledning. Behandlingsarbetet omfattar individuella kontakter, föräldrastöd och gruppinsatser.
Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor i team. Du får successivt ökat ansvar i takt med din utveckling.
I arbetsuppgifterna ingår också samverkan med vårdgrannar som förskola, skola, habilitering och socialtjänst.Kvalifikationer
Du ska ha psykologexamen med inriktning KBT, vara utbildad inom och ha praktiserat evidensbaserade metoder inom ramen för ditt patientarbete på psykologutbildningen.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Erfarenhet av arbete med ätstörningar, självskadebeteende eller känsloregleringssvårigheter och neuropsykiatriska utredningar är värdefullt.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har personlig mognad, är stabil och kan arbeta självständigt. Du har god samarbetsförmåga och är flexibel i ditt arbetssätt. Vidare är du nyfiken och vill utvecklas i din yrkesroll vi värdesätter också att du är intresserad av att bidra till mottagningens utveckling. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på heltid under 12 månader med start tidigast i augusti enligt överenskommelse.
Vi erbjuder en PTP med goda förutsättningar för lärande och utveckling. Du får arbeta nära erfarna kollegor, ta del av kontinuerlig handledning och successivt bygga upp din kliniska kompetens inom både behandling och utredning.
Vi erbjuder även flextid, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.
Vi ser fram emot din ansökan!
BUP Farsta är en del av Specialiserad öppenvård BUP Stockholm. BUP Stockholm erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar 0-17 år i Stockholms län. Verksamheten ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde. Vi är cirka 1 000 medarbetare som varje år möter drygt 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2352".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, BUP Farsta
Theresa Nyström 076-7981640
9828272