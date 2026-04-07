PTP-psykolog till Brandbergens Vårdcentral
2026-04-07
Brandbergens vårdcentral har idag ca 8000 listade patienter och är en vårdcentral med en integrerad hemsjukvård med ca. 70 patienter inskrivna. Vår mottagning ligger belägen i Haninge kommun mitt i Brandbergens centrum, med restauranger och matbutik m.m. Hit tar man sig enkelt med kommunala färdmedel, parkeringsgarage med personalparkering finns även i byggnaden.
Vi har ett välfungerande psykosocialt team med psykologer, rehabkoordinator, distriktssköterska och läkare. Vi tar emot vuxna patienter listade på vårdcentralen samt barn och unga i åldrarna 6-17 år inom ramen för det utökade uppdraget för barn och unga med psykisk ohälsa från samtliga vårdcentraler i kommunen.
Till vårt team söker vi nu en PTP-psykolog som vill ha ett omväxlande och stimulerande arbete som kommer att ge en mycket stabil och omfattande grund att bygga sin fortsatta karriär på.
Du kommer att få arbeta både självständigt och i team och möta patienter med stor variation i sökorsak. Till oss kommer patienter som kan ha problem så som depression, ångest, stress, utmattning, kris och sorg med mera. Inom ramen för det utökade uppdraget för psykisk hälsa för barn och unga träffar vi familjer för både stödjande kontakter och psykologisk behandling. Vi har ett nära samarbete med vårdgrannar och andra relevanta aktörer så som barn- och ungdomspsykiatrin, kommun och elevhälsan.
Vi arbetar med både fysiska besök och videobesök. Behandlingarna är främst individuella, men vi erbjuder även vissa insatser i grupp. Vi planerar för och uppmuntrar till uppstart av nya gruppinsatser.
Som PTP-psykolog kommer du utöver patientarbetet även få en viktig roll i teamets utvecklingsarbete. Vi har en positiv inställning till nya idéer och arbetssätt och önskar därför att du också har det.
Du kommer att få delta i Region Stockholms PTP-program samt ett lokalt PTP-program. Arbetet sker under handledning av legitimerad psykolog veckovis. Utöver detta ges även månadsvis handledning av en extern handledare med KBT-inriktning. Som en del av det psykosociala teamet kommer du delta i teammöten varje vecka där du får möjlighet att diskutera patientfall med resten av teamet.
Möjlighet finns till distansarbete 1 dag/vecka efter överenskommelse.
Dinaarbetsuppgifter omfattar bland annat:
Bedömnings- och behandlingsarbete för barn och ungdomar samt vuxna patienter.
KBT-behandling vid de vanligaste sökorsakerna inom primärvården, individuellt och i grupp.
Samverkan både i det egna teamet och med andra yrkeskategorier på vårdcentralen.
Sedvanliga arbetsuppgifter så som journalföring, remittering till relevanta mottagningar m.m.
Utvecklingsarbete inom ramen för övrigt psykologarbete som en del av PTP-tjänstgöringen.
Vi söker dig som är trygg i person och profession, som har förmåga att arbeta både självständigt och i team. Du har en positiv inställning och är med och bidrar till en god arbetsmiljö. Du ska vara intresserad av arbete inom primärvård med såväl vuxna som barn och unga, samt vilja vara med och driva vårdcentralens utveckling framåt. Vi kommer att fästa stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Psykologexamen godkänd för tjänstgöring i Sverige (ska styrkas genom uppvisande av examensbevis).
Grundutbildning i KBT.
Tidigare arbetserfarenhet inom primärvård, specialistpsykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri är meriterande.
Anställningsform:
Särskild visstidsanställning i 12 månader, heltid 100%. Tillträde september 2026.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
