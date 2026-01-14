PTP-psykolog till Barnhälsovårdsenheten i Östergötland
Region Östergötland / Psykologjobb / Linköping Visa alla psykologjobb i Linköping
2026-01-14
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du göra din PTP i en verksamhet där fokus ligger på tidiga insatser, barnets utveckling och det salutogena perspektivet? Barnhälsovårdsenheten inom Region Östergötland erbjuder ett meningsfullt och varierat arbete med barn i åldrarna 0-5 år och deras familjer.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med att främja barns fysiska och psykiska hälsa, samt verka för barns utveckling och trygghet. Region Östergötland har senaste året befunnit sig i ett ansträngt ekonomiskt läge vilket har påverkat förutsättningarna för att ta emot PTP-psykologer i samma omfattning som tidigare. 2026 finns nya möjligheter och vi är glada att kunna erbjuda utbildningstjänster med hög kvalitet - eftersom vi vet att dagens satsningar bygger morgondagens kompetens.
Vårt erbjudande
Barnhälsovårdsenheten (BHV) är en länsövergripande enhet som servar primärvården, både den privata och regiondrivna i samtliga tre länsdelar i Östergötland. Organisatoriskt är enheten placerad under Primärvårdscentrum. På Barnhälsovårdsenheten arbetar psykologer, barnhälsovårdsöverläkare, verksamhetsutvecklare, dietister samt administrativ personal. BHV-enhetens arbete utgår från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt perspektiv. Enheten har som uppdrag att kvalitetssäkra verksamheten på barnavårdscentralerna genom att övergripande ansvara för riktlinjer för BVC:s verksamhet, metodutveckling, kompetensutveckling samt uppföljning av verksamheten. Enhetens övergripande mål är att främja barns fysiska och psykiska hälsa, samt verka för barns utveckling och trygghet.
Som PTP-psykolog på Barnhälsovårdsenheten får du:
En bred och vardagsnära introduktion till psykologrollen, med fokus på förebyggande och korttidsinriktade insatser.
En stimulerande arbetsmiljö, där du får ta ansvar men också har nära till kollegialt stöd.
En arbetsplats där din utveckling tas på allvar - och där du bidrar från dag ett.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
• Vi söker dig som vill utföra din PTP-tjänstgöring hos oss. Du arbetar under eget yrkesansvar med schemalagd handledning av en erfaren psykolog. Efterhand tilldelas du mer avancerade uppgifter allt i samförstånd med din handledare. Du kommer att arbeta med konsultation för BVC-personal samt kliniskt arbete. Det kliniska arbetet innebär föräldraskapsstöd, utredningar av barn och kortare behandlingsinsatser till familjer med barn 0-5 år samt behandling av föräldrar med nedstämdhet i samband med barnafödande. Tjänsten innebär också samverkan med andra barninriktade verksamheter som till exempel förskola och vårdgrannar.
Om PTP i Region Östergötland
Region Östergötland erbjuder ett sammanhållet och kvalitetssäkrat PTP-program som ger dig som ny psykolog en trygg och utvecklande start i yrkeslivet. Vårt program omfattar seminarier, föreläsningar och kollegiala träffar där du får möjlighet att bredda din kompetens, fördjupa din yrkesroll och skapa ett nätverk med andra PTP-psykologer i regionen.
Vi har en utsedd PTP-studierektor som fungerar som stöd för dig, din handledare och din chef under hela året. Alla PTP-psykologer har en handledare med minst tre års yrkeserfarenhet, och den individuella handledningen sker regelbundet, minst en timme per vecka, i enlighet med våra kvalitetskriterier och Socialstyrelsens föreskrifter.
Vi är stolta över vårt PTP-program - det är en viktig del i vår långsiktiga kompetensförsörjning och ett uttryck för vårt engagemang i psykologprofessionens utveckling.
Om dig
Vi söker dig som har godkänd psykologexamen vid tillträde och goda kunskaper i svenska, motsvarande C1-nivå. Du skall ha avlagt psykologexamen innan din PTP tjänstgöring börjar. Du som söker är psykolog med kunskap och intresse av barn-, föräldra- och familjearbete. Du har datakunskap. Gärna körkort.
Du arbetar under eget yrkesansvar med schemalagd handledning av en erfaren psykolog. Efterhand tilldelas du mer avancerade uppgifter allt i samförstånd med din handledare. Du kommer att arbeta med konsultation för BVC-personal samt kliniskt arbete. Det kliniska arbetet innebär utredningar av barn, stöd och kortare behandlingsinsatser till familjer med barn 0-5 år samt behandling av föräldrar med nedstämdhet i samband med barnafödande. Tjänsten innebär också samverkan med andra barninriktade verksamheter som till exempel förskola och vårdgrannar.
Du är:
• Intresserad av barns utveckling och familjens roll i psykisk hälsa.
• Flexibel och trygg i att möta olika målgrupper i en varierad vardag.
• Samarbetsinriktad och har lätt för att skapa kontakt med både barn och vuxna.
• Reflekterande och engagerad i det förebyggande uppdraget.
Tidigare erfarenhet av arbete med barn, ungdomar eller föräldrar är meriterande.
Du som söker är strukturerad och van vid att arbeta självständigt. Du ska ha förmåga att vid hög arbetsbelastning prioritera bland olika arbetsuppgifter. Du ska ha mycket god samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga och ha lätt för att anpassa dig till förändringar. Du är stabil och stresstålig. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning, heltid under ett års PTP-tjänstgöring. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort är Linköping.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/55". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Barnhälsovårdsenheten i Östergötland Kontakt
Verksamhetschef BHV, Åsa Westergren 070-5130993. Jobbnummer
9683858