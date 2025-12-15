PTP-psykolog till Barn- och Ungdomspsykiatrin
2025-12-15
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Barn- och ungdomspsykiatrin arbetar med barn och ungdomar upp till 18 år som har psykisk ohälsa. Vi erbjuder utredning, behandling och stöd i nära samarbete med familj, skola och andra aktörer. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med psykologer, läkare, kuratorer och behandlare.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Som PTP-psykolog hos oss får du:
Arbeta med bedömning, utredning och behandling av barn och ungdomar.
Delta i teamarbete och samverka med vårdnadshavare och nätverk.Kvalifikationer
Psykologexamen och behörighet att påbörja PTP.
Intresse för barn- och ungdomspsykiatri och teamarbete.
God kommunikativ förmåga och förmåga att skapa förtroende.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
